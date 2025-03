Alfa Romeo Junior, Raffaele Russo: “Il mercato ci sta dando ragione”

Le vendite di Alfa Romeo nei primi due mesi del 2025 sono sicuramente incoraggianti e mostrano risultati positivi, come sottolineato dal Managing Director del brand milanese, Raffaele Russo. Parlando attraverso il sito ufficiale di Stellantis, Russo ha descritto il 2025 come un anno “con una marcia in più” per la casa automobilistica del Biscione, evidenziando con entusiasmo come il mercato stia rispondendo positivamente alle nuove proposte del marchio. In particolare, ha messo in risalto la crescita significativa che sta spingendo la gamma, una crescita che è principalmente “trainata da Alfa Romeo Junior“, il nuovo B-SUV che sta generando un “entusiasmo straordinario” tra i consumatori.

Alfa Romeo Junior: il suo debutto sul mercato soddisfa la dirigenza del Biscione

Raffaele Russo ha messo in evidenza come Alfa Romeo stia progressivamente diventando un marchio sempre più competitivo e in crescita, con un focus particolare sul segmento “premium”. Questo settore è cruciale per l’espansione del brand, e l’obiettivo è quello di raggiungere nuovi traguardi, aumentando la propria visibilità e solidità nel panorama automobilistico globale.

Nel mese di febbraio 2025, Alfa Romeo ha registrato un incremento significativo della sua quota di mercato, pari a un +1,7%, con un aumento dello 0,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo successo, come sottolineato dallo stesso Russo, è stato fortemente influenzato dall’introduzione e dall’affermazione di Alfa Romeo Junior, un’auto che sta conquistando il mercato e si sta imponendo nel suo segmento di appartenenza, quello dei B-SUV.

Alfa Romeo Junior, l’ultima arrivata in casa Alfa Romeo, ha raggiunto una quota di mercato del 3,4%, e durante il mese scorso è diventata anche il terzo B-SUV elettrico più venduto. Le aspettative per il futuro sono ancora più promettenti, visto che, a partire dallo scorso mese, sono stati aperti gli ordini per una nuova versione del modello con trazione integrale Q4, destinata a rafforzare ulteriormente la posizione della Junior sul mercato, consolidando il successo del marchio nel segmento dei veicoli elettrici.