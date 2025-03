Dodge Challenger SRT-8, che fine farà questo esemplare della “Inaugural Edition”

La leggenda della musica country americana Alan Jackson sta per separarsi da uno dei gioielli più preziosi della sua collezione automobilistica: una Dodge Challenger SRT-8 Inaugural Edition del 2008. Questo modello esclusivo, rinomato per le sue prestazioni imponenti e il design audace, sarà battuto all’asta durante il prestigioso evento Mecum Glendale in Arizona, previsto per il 20 marzo.

Oltre a essere stato di proprietà di una celebrità, questa Challenger rappresenta un’autentica icona per gli appassionati di muscle car, trattandosi di una delle 6.400 unità prodotte. Più precisamente, questa Challenger è la numero 3.897, come indicato sulla targa del cruscotto.

Il suo look grintoso è esaltato dalla verniciatura Hemi Orange con strisce nere, una combinazione di colori che riflette la passione di Jackson per le auto americane ad alte prestazioni. Sotto il cofano ruggisce un potente motore Hemi V8 da 6,1 litri, capace di sprigionare 425 cavalli, un valore che, all’epoca, la posizionava ai vertici della gamma Dodge.

Prima dell’arrivo delle attuali Hellcat, Redeye e Demon, questa Challenger era il riferimento assoluto tra le Mopar ad alte prestazioni. A livello tecnico, il veicolo è dotato di impianto frenante Brembo, ben visibile attraverso i cerchi in lega a cinque razze, un dettaglio che unisce stile e funzionalità. Pur essendo una muscle car aggressiva, questa versione è equipaggiata con una trasmissione automatica, offrendo così un mix perfetto tra performance e comfort di guida.

Gli interni di questa Challenger non sono da meno: la combinazione di pelle e camoscio dona un tocco raffinato all’abitacolo, mantenuto in condizioni quasi impeccabili. Il pacchetto tecnologico include dotazioni premium come climatizzatore automatico, sedili riscaldabili, cruise control e un impianto audio Kicker con 13 altoparlanti.

Nonostante il tempo trascorso, la Challenger è stata utilizzata con grande attenzione: il contachilometri segna appena 17.580 miglia (circa 27mila km), a testimonianza della cura meticolosa con cui è stata preservata. La passione di Jackson per le auto da collezione si riflette nel perfetto stato di conservazione di questo esemplare, che sembra appena uscito dalla fabbrica.