Lancia tornerà nel WRC secondo Miki Biasion

Nel corso di quest’anno, Lancia torna protagonista nel mondo del motorsport con il debutto della Lancia Ypsilon Rally4 HF, una versione sportiva a trazione anteriore con 212 CV, pensata per il campionato italiano rally. Tuttavia, le ambizioni del marchio non si fermano qui. Nei prossimi anni, infatti, entrerà in scena un’evoluzione ancora più performante: una variante R2, destinata a rafforzare ulteriormente il legame storico tra Lancia e il mondo delle competizioni.

Miki Biasion avrebbe confermato il ritorno di Lancia nel WRC con la nuova Ypsilon

A confermarlo è stato Miki Biasion, celebre pilota e ambasciatore del brand. Questo almeno secondo quanto dichiarato dal magazine francese L’Automobile Magazine che ha incontrato il pilota a Torino. Dopo aver preso parte allo sviluppo della Ypsilon Rally4 HF, Biasion ha rivelato che nel 2026 inizieranno test approfonditi e fasi di validazione su una futura Ypsilon R2. Questo modello potrebbe rappresentare il ritorno di Lancia ai vertici del rally, con l’obiettivo di inserirsi nella categoria regina del WRC e riaffermare il prestigio sportivo della casa italiana.

Per raggiungere questo ambizioso traguardo, Lancia farà tesoro dell’esperienza accumulata dalla sua casa “cugina” Citroën nel mondo del rally, mettendosi in competizione con marchi del calibro di Ford, Hyundai e Toyota. L’obiettivo sarà trasformare la compatta Lancia in una vettura da corsa di alto livello, dotandola di trazione integrale e di un motore altamente performante. Attualmente, il propulsore è esclusivamente termico, ma la sua potenza potrebbe arrivare fino a 400 CV, rendendola una rivale temibile nelle competizioni.

Per confronto, la versione minore, la Lancia Ypsilon Rally4, monta un tre cilindri turbo benzina da 212 CV che scarica la potenza solo sulle ruote anteriori. Progettata per il mondo delle corse, questa vettura è proposta a un prezzo di circa 75.000 euro, con assistenza tecnica inclusa per ogni evento. Il campionato prevede sei gare in Italia, suddivise in tre categorie: Junior per i piloti sotto i 25 anni, Master per quelli tra i 25 e i 35, ed Expert per gli over 35.