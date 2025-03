Fiat annuncia cambiamenti nel team dirigenziale del Regno Unito

Fiat ha annunciato cambiamenti nel suo nuovo team dirigenziale del Regno Unito con la nomina di Victoria Hatfield a capo delle sue operazioni di marketing e di Neil Heilbron a capo di un team di vendita ampliato. Le nomine hanno effetto immediato, con entrambi che riporteranno al direttore generale di FIAT & Abarth UK Giuseppe Cava, nominato a gennaio 2025.

La nuova struttura di gestione supporterà il lancio nel 2025 di nuovi modelli della gamma FIAT, tra cui le attesissime Grande Panda e Topolino e l’Abarth 600e, che arriverà negli showroom del Regno Unito a marzo. Il marchio italiano sta inoltre espandendo la sua rete di rivenditori nel Regno Unito, che attualmente conta circa 90 siti, in previsione di crescenti volumi di vendita dei nuovi arrivi.

Victoria Hatfield entra in FIAT provenendo da Vauxhall, dove ha ricoperto di recente il ruolo di responsabile delle comunicazioni, dopo essere entrata a far parte del gruppo Stellantis come tirocinante laureata, per poi ricoprire diversi ruoli commerciali nei marchi Peugeot e Citroën. Neil Heilbron lavora nel gruppo Stellantis dal 2010, in una varietà di ruoli di vendita e post-vendita per diversi marchi, tra cui Vauxhall e Jeep. Prima di Stellantis, Heilbron ha ricoperto vari ruoli di vendita e gestione aziendale nel settore della vendita al dettaglio di prodotti automobilistici.

Giuseppe Cava ha affermato in merito alle nuove nomine: “Con una serie di nuovi modelli lanciati quest’anno, è un momento entusiasmante per FIAT ed è importante che rafforziamo i nostri team commerciali per massimizzare le opportunità; la nomina di Vicky e Neil sarà fondamentale in questo senso. La nostra rete è in una fase di crescita, poiché aggiungiamo altri rivenditori per soddisfare le esigenze di una crescente base di clienti. Mi impegno a garantire che i nostri team commerciali, guidati da Vicky e Neil, lavorino a stretto contatto con i nostri partner di vendita al dettaglio, supportandoli e assicurandoci di offrire i massimi livelli di esperienza del cliente”.