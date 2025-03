Nuova Alfa Romeo Stelvio: la versione ibrida sarà PHEV o MHEV?

Nuova Alfa Romeo Stelvio è sempre più vicina. Forse già in primavera avremo le prime immagini senza veli mentre la presentazione ufficiale potrebbe avvenire il prossimo 24 giugno. Per la commercializzazione invece ci sarà ancora da aspettare. C’è chi parla dell’autunno e chi addirittura del prossimo inverno. Al momento però da questo punto di vista non ci sono notizie certe e dunque è meglio aspettare conferme ufficiali.

Si discute sul motore ibrido della nuova Alfa Romeo Stelvio

Nel frattempo continuano le ipotesi su quelle che saranno le caratteristiche tecniche e di design della nuova Alfa Romeo Stelvio. Oggi ci vogliamo ancora una volta soffermare sulla versione ibrida che probabilmente è la più attesa dai fan alfisti che in maggioranza non vedono di buon occhio il passaggio ad una elettrificazione completa che dovrebbe caratterizzare comunque la gran parte della gamma del SUV di nuova generazione. Di questa versione ibrida che probabilmente sarà una delle più vendute non si sa ancora molto. Ad esempio attualmente permane il dubbio se si tratterà di una versione PHEV o MHEV. Sembra invece da esclude che si possa trattare di una full hybrid una soluzione non utilizzata da Stellantis.

Al momento non è ancora chiaro quale sarà il motore termico che verrà utilizzato per la nuova Alfa Romeo Stelvio ibrida. Sembra assai probabile si possa trattare del motore da 2 litri benzina GME 4 cilindri ma al momento non vi sono certezze. Non è però chiaro se si adotterà una soluzione MHEV o PHEV. Il Mild Hybrid permetterebbe costi più bassi mentre la PHEV forse sarebbe più adatta ad un modello della stazza di Stelvio. Sebbene l’abbinamento MHEV motore GME 4 cilindri è già stato sperimentato da Maserati attualmente non è presente in versione PHEV.

Il render di Mirko del Prete

Tra l’altro è assai probabile che lo stesso motore della nuova Alfa Romeo Stelvio lo ritroveremo anche nella nuova Alfa Romeo Giulia in uscita nella primavera del 2026. Quanto al design qui vi mostriamo due render tra cui quello di Mirko del Prete che ipotizzano il suo design. Ci dovrebbero essere cambiamenti importanti rispetto al modello attuale a cominciare dalla piattaforma STLA Large che farà aumentare le dimensioni e continuando con importanti novità di design che deriveranno dalla Junior e non solo.