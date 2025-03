Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025: programma e curiosità

È iniziata la marcia di avvicinamento al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025, in programma dal 23 al 25 maggio a Cernobbio, sul Lago di Como. Qui, nel parco del prestigioso hotel che dà il nome all’evento, si offriranno alla vista, in tutto il loro splendore, alcune decine di auto storiche, pronte a conquistare il cuore della giuria. Quest’ultima avrà il non facile compito di scegliere le regine di classe e la migliore del gruppo, premiata col Best of Show.

Spazio anche per le concept car, ma l’interesse principale del pubblico sarà, verosimilmente, per i capolavori più anziani: pezzi di storia che profumano di splendore e nobiltà. Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, anche nel 2025, sarà uno dei più appassionanti eventi automobilistici al mondo. Nel suo ambito, il rendez-vous lombardo è un punto di riferimento assoluto. Questo rango sarà confermato nella nuova edizione, sempre più vicina all’orizzonte.

Alcuni momenti saranno fruibili dagli appassionati, comprando l’apposito biglietto. Per sapere cosa si potrà fare con il ticket acquistato si rimanda al sito ufficiale dell’evento, che offre dovizia di dettagli. Una cosa è certa: il prezzo di acquisto non sarà certamente rimpianto, per lo splendore delle auto storiche e delle concept car, elargito in una cornice espositiva di straordinario fascino.

Foto BMW Group

Col più esclusivo pacchetto “Amici del Concorso” si potrà accedere al momento clou del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, nella giornata di sabato 24 maggio 2025, ospitato nel parco dell’omonimo hotel di lusso affacciato sul Lago di Como. Una combinazione unica, capace di produrre stimoli sensoriali e soddisfazioni emotive non riscontrabili in altri appuntamenti di analoga matrice. Del resto, qui si parla di eccellenza assoluta, che si colloca in cima all’Olimpo.

Molto gradevoli anche gli appuntamenti destinati a prendere forma nell’ampio parco di Villa Erba, dove si potranno ammirare auto da sogno e modelli di grande fascino portati nella cornice lariana da vari club. Ricordiamo che il Concorso d’Eleganza Villa d’Este mette a confronto, sul red carpet, una cinquantina di auto storiche costruite tra gli anni ’20 e ’80, portate da alcuni dei più grandi collezionisti del pianeta, col desiderio di vincere il Best of Show o, quantomeno, uno dei premi di classe, organizzati in diverse categorie.

La nascita del prestigioso evento risale al 1929. Una data lontana nel tempo, che gli dona preminenza anche sul fronte della tradizione. Il suo rilancio ha preso forma negli anni ’90. Da quel momento, la crescita degli standard è stata costante, in un quadro di raffinatezza sempre al top. A guidare la giuria del Concorso Villa d’Este sarà anche quest’anno il presidente Lorenzo Ramaciotti. Il premio più importante? Il già citato Best of Show (Trofeo BMW Group), destinato a un’auto storica di eccezione, simbolo di bellezza, passione e unicità.

Programma Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025

Foto BMW Group

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 2025

13:00 – 18:00 – Check-in tecnico per le Vetture d’Epoca (per gli arrivi anticipati)*

VENERDÌ 23 MAGGIO 2025

09:00 – 17:00 – Check-in a Villa d’Este e check-in tecnico per le Vetture d’Epoca*

15:30 – 16:15 – Aperitivo by A. Lange & Söhne, zona ingresso, Villa d’Este*

16:30 – Briefing dei Partecipanti, Sala Regina, Padiglione della Regina, nel parco di Villa d’Este*

Dalle 18:45 – Cocktail BMW Group & Cena Inaugurale, nel parco di Villa d’Este*

Seguito daBuffet di dessert e BMW World Premiere, Platano, nel parco di Villa d’Este*

22:00 – 01:00 – Festa BMW, zona piscina, nel parco di Villa d’Este*

Programma Villa Erba

09:00 – 18:00 – Anteprima Broad Arrow Auctions, Rotonda del Centro Congressi e nel parco di Villa Erba

SABATO 24 MAGGIO 2025

Dalle 09:00 – Esposizione delle vetture, nel parco di Villa d’Este

Ispezione delle vetture da parte della Giuria

Referendum Pubblico per la “Coppa d’Oro Villa d’Este” per le Vetture d’Epoca e il “Concorso d’Eleganza Design Award” per Concept Car & Prototipi

(votazione tramite l’App dell’evento)

Durante il giorno – Esposizione Rolls-Royce nei giardini del Mosaico, nel parco di Villa d’Este

11:30 – 14:00 – Pausa pranzo, nel parco di Villa d’Este

Dalle 14:00 – Parata sulla terrazza di Villa d’Este di fronte alla Giuria e al pubblico

Cerimonie di premiazione: la “Coppa d’Oro Villa d’Este” e i premi speciali per le Vetture d’Epoca

Dalle 19:00 – Servizio navetta (barca e veicolo) da Villa d’Este a Villa Erba*

19:30 – 20:00 – Ricevimento di benvenuto & Cocktail, Villa Visconti, nel parco di Villa Erba*

Dalle 20:00 – Cena italiana, Villa Visconti, nel parco di Villa Erba*

Dalle 22:30 – Navetta di ritorno a Villa d’Este (solo automobili)*

Programma Villa Erba

10:00 – 15:00 – AMICI & AUTOMOBILI – WHEELS & WEISSWÜRSCHT, nel parco di Villa Erba

Durante il giorno – Anteprima Broad Arrow Auctions, Rotonda del Centro Congressi e nel parco di Villa Erba

18:00 – 19:30 – Asta di Broad Arrow Auctions, Rotonda del Centro Congressi, Villa Erba

DOMENICA 25 MAGGIO 2025

07:30 – 08:45 – Trasferimento di tutte le Vetture d’Epoca e le Concept Car a Villa Erba

07:30 – 18:00 – Servizio navetta in automobile tra Villa d’Este e Villa Erba*

09:00 – 18:00 – Servizio navetta in barca tra Villa d’Este e Villa Erba*

09:30 – 18:00 – Concorso d’Eleganza Villa d’Este Public Day – Il Festival, nel parco di Villa Erba, Programma di intrattenimento con Area Bambini, Lounge Dome e DJ dal vivo, Isole BMW Group (con gli ultimissimi modelli di BMW e BMW Motorrad), BMW Lifestyle Shop, Area Food Truck e cabina fotografica, ecc.

Durante il giorno – Anteprima Broad Arrow Auctions, Rotonda del Centro Congressi e nel parco di Villa Erba

Dalle 09:30 – Esposizione delle vetture, nel parco di Villa Erba

Ispezione delle vetture da parte della Giuria

Referendum Pubblico per il “Concorso d’Eleganza Design Award” per

Concept Car & Prototipi (votazione tramite l’app dell’evento) e Referendum Giovani per il “Trofeo BMW Group Ragazzi” (votazione nella Kids Area)

10:30 – 13:00 – Asta di Broad Arrow Auctions, Rotonda nel Centro Congressi, Villa Erba

11:30 – 14:00 – Pausa pranzo, Villa Visconti, nel parco di Villa Erba

Dalle 14:00 – Parata delle Vetture d’Epoca di fronte alla Giuria e al pubblico

Cerimonie di premiazione: i vincitori di classe e il “Prix d’Honneur” per le Vetture d’Epoca, il “Concorso d’Eleganza Design Award” per Concept Car & Prototipi, “Trofeo BMW Group Ragazzi”, “Trofeo del Presidente della Giuria” e “Trofeo dei Presidenti”

Dalle 19:15 – Welcome Cocktail & Arrivo degli 8 Vincitori di Classe, nel parco di Villa d’Este *

20:00 – 22:15 – Cena di Gala di Commiato (abito da sera), nel parco di Villa d’Este *

Dalle 22:30 – Cerimonia di premiazione per il “BMW Group Trophy – Best of Show” (primo e secondo premio) *

Seguito da Gran finale e festa di arrivederci, discoteca, Hotel Villa d’Este *

*punti del programma riservati esclusivamente agli ospiti dell’Hotel Villa d’Este

Fonte | Concorso d’Eleganza Villa d’Este