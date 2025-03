Dodge e Tony Stewart Racing annunciano una nuova estensione pluriennale della partnership

Dodge e il team Tony Stewart Racing (TSR) hanno annunciato oggi una nuova estensione pluriennale della loro partnership di lunga data per schierare le iscrizioni nelle due divisioni nitro-burning, Top Fuel e Funny Car, nella National Hot Rod Association (NHRA) Mission Drag Racing Series. L’annuncio è stato fatto durante una conferenza stampa alla gara di apertura della stagione NHRA Gatornationals a Gainesville, Florida.

“Lavorare con un team d’élite di livello da campionato come Tony Stewart Racing porta Dodge e Direct Connection in prima linea in ciascuno dei 20 eventi nazionali della NHRA, in particolare con piloti leggendari come Tony Stewart e Matt Hagan al volante del nostro dragster Dodge//SRT Direct Connection Top Fuel e Funny Car, rispettivamente”, ha affermato Matt McAlear, CEO di Dodge. “La celebrata tradizione di Dodge nelle competizioni NHRA risale a più di 60 anni fa e, come risultato di questa nuova partnership pluriennale, il nostro marchio e i nostri fan non vedono l’ora di festeggiare nel cerchio dei vincitori con Tony, Matt, Leah e l’intera organizzazione TSR per gli anni a venire”.

Il marchio Dodge ha iniziato la sua partnership con TSR nel 2022 e la squadra con sede in Indiana ha registrato 16 vittorie in eventi nazionali NHRA, così come il campionato NHRA Mission World Funny Car del 2023 con il pilota Matt Hagan nella TSR Direct Connection Dodge//SRT Hellcat. Hagan, 52 volte vincitore di eventi nazionali NHRA e quattro volte campione del mondo NHRA, ha ottenuto 13 vittorie nei suoi tre anni con l’organizzazione TSR, mentre la compagna di squadra TSR 2022-2023 Leah Pruett ha vinto tre trofei NHRA.

L’anno scorso, Stewart, ex campione di NASCAR, IndyCar e USAC, ha sostituito Pruett, sua moglie, nella vettura TSR Direct Connection Dodge//SRT Top Fuel, mentre lei si allontanava dal posto di guida per formare una famiglia con il proprietario del team e marito Stewart. Il loro figlio, Dominic, è nato il 18 novembre 2024.

Stewart, pilota della NASCAR Hall of Fame con 49 vittorie nella Cup Series, è stato nominato NHRA Rookie of the Year nella sua prima stagione al volante della dragster TSR Direct Connection Dodge//SRT Top Fuel e si è classificato nono nella classifica finale a punti NHRA Mission Top Fuel. Il pilota noto come “Smoke” è arrivato secondo in due eventi nel 2024 e ha anche vinto il campionato di classe North Central Division Top Alcohol Dragster.

“Avere partner di gara come Dodge//SRT, Mopar e Direct Connection è stata una grande risorsa per il nostro team TSR, così come per l’intero sport di drag racing”, ha affermato Stewart. “È importante avere un forte supporto OEM in tutte le forme di sport motoristici e siamo così entusiasti di continuare il nostro coinvolgimento con il marchio Dodge e Direct Connection sul nostro dragster Top Fuel e Funny Car. Sono molto riconoscente per il loro supporto e non vedo l’ora di un grande futuro con loro nel cerchio dei vincitori”.

Hagan, uno dei soli quattro piloti di Funny Car (gli altri sono John Force, Don Prudhomme e Kenny Bernstein) ad aver vinto quattro NHRA Mission World Funny Car Championships, inizia la sua 18a stagione al volante di una Dodge//SRT Funny Car. Oltre ai suoi quattro titoli, Hagan ha anche fatto la storia della pista di accelerazione in quattro occasioni durante la sua carriera, tra cui diventare il primo pilota di Funny Car a infrangere la barriera dei quattro secondi (3,995 secondi nel 2011) e 3,80 secondi (3,799 nel 2015) e a raggiungere 330 mph (2015) e 335 mph (2016) a 1.000 piedi.

“Sono così entusiasta che Dodge//SRT estenda la sua partnership con Tony Stewart Racing”, ha detto Hagan. “È fantastico avere la sostenibilità con sponsor così grandiosi come Dodge, Mopar e Direct Connection. Sono molto emozionato per ciò che ci riserva il futuro con Dodge. Questa è la mia 18a stagione alla guida di una Dodge//SRT Funny Car ed è fantastico che supportino ciò che facciamo. La mia famiglia è concessionaria Dodge da 50 anni, quindi è un bel cerchio. Possiamo correre la domenica e vendere il lunedì.

“Ho vinto 52 NHRA Funny Car Nationals ai comandi di una macchina Dodge//SRT e ho vinto quattro campionati mondiali con loro. Le parti, i pezzi e il supporto che Dodge//SRT e Direct Connection ci danno sono davvero incredibili. Siamo stati in grado di costruire un team campione e sono onorato di farne parte con Dodge”.

Le auto nitro TSR Direct Connection Dodge//SRT iniziano la NHRA Mission Drag Racing Series 2025 questo fine settimana (7-9 marzo) con il 56° NHRA Gatornationals annuale e gli eventi Top Fuel Callout, mentre Stewart guida la TSR Direct Connection Dodge//SRT Top Fueler e Hagan guida la TSR Direct Connection Dodge//SRT Hellcat Funny Car.

Dodge ha annunciato un entusiasmante coinvolgimento dei fan con il nuovo Dodge Motorsports Livery Shootout, che consente agli appassionati di drag racing di scegliere tra tre schemi di auto per aiutare a scegliere la grafica che Stewart e Hagan metteranno in mostra sulle loro macchine TSR Direct Connection Dodge//SRT agli US Nationals dal 27 agosto al 1 settembre al Lucas Oil Indianapolis Raceway Park.

A partire dagli NHRA Gatornationals, il Dodge Motorsport Livery Shootout presenterà tre diverse opzioni di grafica per auto per il dragster Top Fuel di Stewart e la Funny Car Dodge//SRT Hellcat di Hagan. Gli appassionati di drag racing possono votare la loro livrea preferita su Dodgegarage.com e sul canale Instagram di Dodge Motorsports. Inoltre, i fan agli eventi nazionali NHRA possono votare presso il display di attivazione Dodge Motorsports situato presso l’NHRA Manufacturers Midway. Le votazioni per lo speciale Dodge Motorsports Livery Shootout si concluderanno lunedì 2 giugno.