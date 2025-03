Citroën Basalt è il SUV in più rapida crescita nel suo segmento in Brasile

Citroën in Brasile ha immatricolato complessivamente 3.258 veicoli a febbraio, con una crescita del 63% rispetto a febbraio 2024, portando la sua quota di mercato all’1,9%. La protagonista principale di questo risultato è stata la Citroën Basalt, con 1.701 unità vendute a febbraio. Negli ultimi due mesi, la Citroën Basalt è stato il SUV compatto che ha registrato la maggiore crescita in termini di volume di immatricolazioni rispetto ai mesi precedenti, rispettivamente del 25% a gennaio/2025 rispetto a dicembre/2024 e del 41% a febbraio/2025 rispetto a gennaio/2025, conquistando così la posizione di modello cresciuto di più nell’intero segmento in cui opera.

Negli ultimi due mesi, Citroën Basalt è il modello che è cresciuto di più nel suo segmento in Brasile

Il suo arrivo ha avuto un impatto diretto sulla crescita del marchio, diventando il modello di punta di Citroën e aumentando notevolmente la sua importanza nel segmento. Inoltre, Basalt ha chiuso il mese con una quota del 4% nel segmento.

La Citroën Basalt, il SUV più conveniente in Brasile, ha tre versioni: Feel, Feel Turbo 200 e Shine Turbo 200. Tutte sono dotate di un pacchetto di equipaggiamento standard competitivo, oltre ad attributi differenziati nel loro segmento, come due opzioni di motore (1.0 Firefly e Turbo 200), un bagagliaio che contiene fino a 490 litri di volume e il centro multimediale Citroën Connect Touchscreen da 10,25 pollici con Android Auto e Apple Carplay e sei altoparlanti.

Ricordiamo inoltre che in Brasile dal 7 marzo al 3 aprile, Citroën propone offerte imperdibili sui modelli C3, Aircross e Basalt. Le condizioni saranno valide presso le concessionarie di tutto il Brasile nella modalità di vendita diretta ai Privati. I modelli C3 e Aircross possono beneficiare rispettivamente di sconti fino a R$ 7.610,00 e R$ 18.900 sul prezzo di listino, rate pari a zero fino a 24 rate e bonus fino a R$ 5.000 in caso di permuta di un’auto usata. La Citroën Basalt è disponibile con sconti fino a R$ 15.910.

La Citroën C3 coniuga spazio, robustezza, carattere da SUV e Citroën Connect Touchscreen da 10” con un’accessibilità competitiva per il segmento. L‘Aircross, equipaggiato con motore Turbo 200, è in vendita in tutto il Brasile, nelle versioni a 5 e 7 posti, con diverse opzioni di colori e accessori. Basalt, l’ultimo modello lanciato dal marchio, si distingue, tra i tanti motivi già citati, per le sue sospensioni studiate per offrire il massimo comfort, senza alcun tipo di concessione. Ciò significa che può circolare su un’ampia gamma di strade e carreggiate senza perdere potenza o efficienza.