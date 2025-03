Lancia: nuova campagna con l’attrice Cristiana Capotondi in favore del numero anti-violenza 1522

Lancia ha sempre sostenuto cause culturali e civili, contribuendo a creare un mondo migliore per le future generazioni. Oggi, il marchio lancia una nuova campagna di sensibilizzazione dedicata alle donne, mirata a far conoscere il numero anti-violenza 1522 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo servizio gratuito, attivo 24 ore su 24, offre supporto e anonimato alle vittime di violenza e stalking, mettendo a disposizione operatrici specializzate pronte ad ascoltare e orientare verso i centri di supporto.

Lancia: nuova campagna di sensibilizzazione dedicata alle donne, mirata a far conoscere il numero anti-violenza 1522

La campagna, sviluppata in collaborazione con l’agenzia creativa 777, è caratterizzata dal claim “Insieme per proteggere” ed è accompagnata dall’attrice Cristiana Capotondi, impegnata socialmente. Il video digitale, diretto da Ago Panini, utilizza l’analogia tra l’airbag rosa della Nuova Lancia Ypsilon e gli strumenti di protezione contro la violenza, enfatizzando la necessità di sostegno e sicurezza per chi ne ha bisogno.

Oltre alla pianificazione digitale, la campagna avrà una forte presenza anche nelle piazze italiane, grazie a un piano media curato da Starcom. L’immagine dell’airbag rosa sarà visibile come affissione 3D ad alto impatto visivo in diverse location strategiche, suscitando riflessioni su un tema troppo spesso ignorato. Il piano prevede l’installazione di 9 maxi impianti digitali 3D in punti ad alta affluenza, con 5 a Milano e 4 a Roma. La campagna sarà attiva dal 7 al 15 marzo, illuminando luoghi simbolici delle due città.

A Milano, i maxi schermi saranno collocati in zone centrali come i Navigli e Corso Vittorio Emanuele, mentre a Roma in Via Piave, Via dei Romagnosi e Lungotevere Castel Sant’Angelo. Inoltre, Lancia collaborerà con Differenza Donna, proponendo eventi formativi su questo tema, sia negli showroom del brand che in azienda, creando un ambiente accogliente per affrontare il problema della violenza di genere.

Charles Fuster, Marketing & Communication Director di Lancia, afferma: “Lancia è un brand storico, da decenni uno dei marchi più amati dalle donne. Per questo motivo, sentiamo la responsabilità di fare la nostra parte in una battaglia che riguarda tutti. Con Insieme per Proteggere, abbiamo scelto di offrire un contributo concreto alla diffusione del numero 1522 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, poiché la violenza di genere non può essere ignorata. Non basta parlarne: sono necessarie azioni, responsabilità e un sostegno continuo per chi ne ha bisogno. Lancia vuole essere al fianco delle donne, per promuovere consapevolezza, protezione e un cambiamento reale.”

Cristiana Capotondi dichiara: “Dopo la campagna Punch del 2022, sono entusiasta di rinnovare il mio impegno con Lancia in un progetto che pone al centro la protezione e il sostegno alle donne. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma iniziative come ‘Insieme per Proteggere’ mostrano che possiamo e dobbiamo continuare a unire le forze. Solo con un impegno collettivo possiamo creare un cambiamento reale, affinché nessuna donna si senta più sola.”