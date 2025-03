Fiat continua a guidare il mercato brasiliano con tre auto tra le cinque più vendute nel Paese

Fiat ha riconquistato la posizione di leader nel mercato automobilistico brasiliano, un traguardo significativo per il marchio. Nel mese di febbraio, la casa automobilistica ha registrato una quota di mercato del 21,3%, con un totale di 37.292 veicoli immatricolati. Questo risultato è impressionante, considerando che la casa torinese ha superato di oltre 9.000 unità il secondo marchio nella classifica delle vendite.

Fiat ha chiuso il mese di febbraio in Brasile con una quota di mercato del 21,3%

Tra i modelli più apprezzati, il pickup Strada continua a dominare il mercato, consolidando la sua popolarità grazie a un successo che dura fin dal momento del suo lancio. Con ben 10.263 unità vendute, il pick-up Strada si conferma come il veicolo più venduto in Brasile, rafforzando ulteriormente la posizione di Fiat in questo competitivo mercato.

A febbraio, la Fiat annoverava tra le cinque auto più vendute nel Paese anche altri due modelli. Al quarto posto si è piazzata la Argo, con 6.305 unità immatricolate, e al quinto posto la Mobi, con 5.549 vetture vendute. Il modello è leader anche nel segmento delle berline compatte, con una quota del 43%.

Nel segmento dei pick-up, oltre allo Strada, anche il Toro si è distinto nella sua categoria, leader tra i C-pickup con 3.582 unità immatricolate. Tra i Van, Fiat si è distinta in due categorie: B-Van, con il Fiorino al primo posto (1.066 unità vendute) e D-Van, con lo Scudo (349 veicoli venduti).

Anche quest’anno Fiat è leader con una quota di mercato del 21,4% e 71.644 unità immatricolate. Anche rispetto a febbraio 2024 il marchio ha registrato una crescita, con quasi tremila unità in più vendute nello stesso periodo del 2025.

“Nonostante febbraio sia stato un mese breve e impegnativo per il mercato, Fiat è riuscita a mantenere la leadership assoluta, con tre vetture tra le cinque più vendute nel Paese. «Questi risultati dimostrano che siamo sulla strada giusta, offrendo una gamma di prodotti adatta al mercato», commenta Federico Battaglia, vicepresidente del Brand Fiat per il Sud America.