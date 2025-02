Arriva la Fiat Strada Freedom CS 1.3 MT

Fiat Argentina ha presentato una nuova versione del suo pick-up di successo con l’arrivo di Fiat Strada Freedom CS 1.3 MT. Questa nuova versione diventa l’opzione più accessibile della gamma, mantenendo le caratteristiche distintive del modello Freedom, ideale per il lavoro. Si distingue per la sua grande capacità di carico, supportando fino a 720 kg. Offre la lunghezza del cassone più lunga della gamma, pari a 1.646 mm, e un volume di carico massimo di 1.354 litri, garantendo ancora più versatilità per il lavoro quotidiano. Dotata del motore Firefly da 1,3 litri, la Strada Freedom 1.3 CS MT offre una potenza massima di 99 CV e una coppia massima di 130 Nm, abbinati a un cambio manuale a 5 marce e alla trazione anteriore 4×2.

Fiat Strada Freedom CS 1.3 MT: si tratta di una nuova variante a cabina singola dotata di un ampio cassone di carico

Per quanto riguarda l’equipaggiamento interno, comprende un cruscotto multifunzione da 3,5″, radio AM/FM integrata , indicatore della temperatura esterna, comandi radio/telefono al volante, 2 altoparlanti, una porta USB A/C, aria condizionata manuale, rivestimenti in tessuto, volante e sedile del conducente con regolazione in altezza, apertura remota del serbatoio del carburante, servosterzo, specchietti retrovisori e alzacristalli elettrici su entrambe le porte.

In termini di sicurezza, la Fiat Strada Freedom CS 1.3 MT è dotata di freni ABS con distribuzione elettronica della forza frenante (EBD), controllo della trazione (TC+), controllo elettronico della stabilità (ESC), assistenza alla partenza in salita (HLA), due airbag anteriori, allarme perimetrale e sistema intelligente di monitoraggio della pressione degli pneumatici (iTPMS), offrendo protezione e stabilità su tutti i tipi di terreno e condizioni di guida.

Per quanto riguarda il design esterno, questa nuova versione offre fendinebbia anteriori, paraurti in tinta con la carrozzeria, cerchi in lega da 15” e specchietti laterali con ripetitori degli indicatori di direzione. Il box comprende una copertura per il carico, illuminazione integrata, design modulare con ganci di fissaggio e un portellone posteriore con apertura ammortizzata.

Per quanto riguarda la gamma colori, la Fiat Strada Freedom CS 1.3 MT è disponibile in cinque colori: Rosso Monte Carlo, Nero Vulcano, Bianco Banchisa, Argento Bari e Grigio Silverstone, i primi tre con finitura pastello, mentre i restanti due hanno una finitura metallizzata.