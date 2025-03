Nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e E-Jet: ecco cosa è emerso fino ad oggi 6 marzo sulle prossime tre novità del brand

Nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e E-Jet sono le prossime tre novità previste per la gamma della casa automobilistica milanese. La prima la vedremo verso la metà del 2025, la seconda nella primavera del 2026 e la terza entro la fine del 2027. Le prime due sono sicure al 100 per cento mentre la terza è assai probabile anche se una vera e propria conferma ufficiale da parte del CEO di Alfa Romeo Santo Ficili ancora non c’è stata.

Ecco cosa sappiamo sulle prossime novità del Biscione: le nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e E-Jet

Le nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e E-Jet saranno realizzate tutte su piattaforma STLA large ma avranno misure diverse. La nuova Giulia dovrebbe essere lunga sui 4,76 metri, la nuova Stelvio sui 4,86 metri e la nuoiva E-Jet sui 4,96 metri o forse anche qualcosa in più. Tutte e tre dovrebbero essere realizzate presso lo stabilimento Stellantis di Cassino. Per Stelvio e Giulia ciò è sicuro, per E-Jet è ancora da vedere ma pare probabile.

Le nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e E-Jet saranno auto diverse tra loro ma tutte però vireranno verso uno stile di carrozzeria da crossover. Nuova Stelvio sarà tra i tre il vero e proprio SUV, Giulia e E-Jet saranno invece una via di mezzo tra una berlina e un crossover con coda tronca e stile da fastback. Tutte e tre queste auto saranno pensate per piacere ad un pubblico internazionale. Quindi non si guarderà solo all’Europa ma anche a Nord America e Asia. Solo così Alfa Romeo potrà davvero provare ad essere il brand premium del gruppo Stellantis.

Per quanto riguarda la gamma di motori delle nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e E-Jet ovviamente in maggioranza saranno gamme composte da propulsori elettrici con in particolare la versione top di gamma che nella E-Jet supererà abbondantemente i 1000 cavalli di potenza. Ci sarà inoltre almeno una versione termica molto probabilmente ibrida plug-in. Non si esclude però qualche sorpresa in proposito con qualche altra versione in cantiere visto il forte rallentamento nella crescita delle vendite delle auto elettriche a livello globale.

Ovviamente le nuove Alfa Romeo Stelvio, Giulia e E-Jet condivideranno gli stessi elementi di design con fari stretti, targa centrale, scudetto chiuso, firma luminosa a V al posteriore, coda tronca etc. Se Giulia e Stelvio saranno pensate per fare bene in Europa, E-Jet dovrebbe essere il modello giusto per poter sfondare definitivamente in Asia e America. Con queste tre auto Alfa Romeo si giocherà una grossa fetta del suo futuro. Il loro successo o insuccesso determinerà il destino del brand per quanto riguarda il prossimo decennio.