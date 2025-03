Stellantis, premiata per la sua iniziativa industriale in Spagna da El Mundo Motor

Stellantis, uno dei principali produttori di veicoli in Spagna, ha ricevuto il premio Best Industrial Initiative Award ai prestigiosi El Mundo Motor Awards, che ogni anno premiano grandi personalità dell’automotive e risultati eccezionali nel settore. Il trofeo è stato ritirato per conto del Gruppo da Óscar Fernández Puente, responsabile del cluster veicoli dei segmenti A e B di Stellantis.

Stellantis è un attore chiave nel settore automobilistico spagnolo, sia a livello commerciale che industriale

Attualmente, Stellantis Madrid, Vigo e Zaragoza rappresentano il 41,3% della produzione automobilistica spagnola e il 93,5% dei veicoli elettrici assemblati in quel Paese. Da notare che Stellantis è l’unico produttore che produce autovetture a “zero emissioni” nei suoi tre stabilimenti spagnoli e che i 14 modelli che escono dalle linee di montaggio situate in Spagna sono versioni 100% elettriche.

Stellantis, pur essendo già riconosciuta per la sua solida leadership tecnologica e industriale, continua a guardare con determinazione al futuro. Recentemente, è stato confermato che la produzione dei modelli basati sulla piattaforma STLA Small sarà assegnata agli stabilimenti di Saragozza e Vigo. In particolare, negli ultimi mesi del 2026, è previsto l’avvio della costruzione di una nuova gigafactory a Saragozza, un progetto che vedrà una collaborazione strategica con CATL, con una joint venture al 50%.

Questa nuova fabbrica si concentrerà sulla produzione di batterie al litio ferro fosfato (LFP), una tecnologia chiave per l’elettrificazione dei veicoli. L’investimento complessivo per la realizzazione di questa gigafactory potrebbe arrivare fino a 4,1 miliardi di euro, a testimonianza dell’impegno di Stellantis nella creazione di una filiera energetica avanzata e sostenibile, capace di supportare l’evoluzione della mobilità elettrica a livello globale.