Stellantis e CATL investiranno 4,1 miliardi di euro per un impianto di batterie LFP in Spagna

Stellantis e CATL hanno concordato di investire fino a 4,1 miliardi di euro in una joint venture. La joint venture costruirà un grande impianto europeo di batterie al litio ferro fosfato (LFP) a Saragozza, in Spagna. L’impianto di batterie completamente a impatto climatico zero sarà realizzato in diverse fasi e piani di investimento.

Joint venture per costruire un nuovo impianto di batterie al litio ferro fosfato (LFP) presso il sito Stellantis di Saragozza in Spagna

Si prevede che il sistema entrerà in funzione presso il sito Stellantis di Saragozza (Spagna) entro la fine del 2026. Raggiungerà una capacità fino a 50 GWh, subordinatamente allo sviluppo del mercato dei veicoli elettrici in Europa e al continuo sostegno delle autorità spagnole e dell’Unione Europea. La joint venture 50:50 tra CATL e Stellantis rafforzerà l’offerta LFP best-in-class di Stellantis in Europa e consentirà alla casa automobilistica di offrire auto elettriche a batteria e crossover di fascia media dei segmenti B e C di qualità superiore, più durevoli e più convenienti.

Già nel novembre 2023 Stellantis e CATL avevano firmato una lettera di intenti non vincolante per la fornitura locale di celle e moduli di batterie LFP per la produzione di veicoli elettrici in Europa e avevano avviato una collaborazione a lungo termine su due livelli strategici: la creazione di un’ambiziosa tabella di marcia tecnologica per supportare i veicoli elettrici a batteria avanzati (BEV) di Stellantis e identificare opportunità per rafforzare ulteriormente la catena del valore delle batterie.

“Stellantis è impegnata in un futuro decarbonizzato e sfrutta tutte le tecnologie avanzate disponibili per le batterie per offrire ai nostri clienti prodotti competitivi per veicoli elettrici”, ha affermato John Elkann, Presidente di Stellantis. “Questa importante joint venture con il nostro partner CATL porta la produzione innovativa di batterie in un sito produttivo che è già leader nel settore dell’energia pulita e rinnovabile, contribuendo al nostro approccio di sostenibilità a 360 gradi. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere l’annuncio di oggi una realtà, comprese le autorità spagnole per il loro continuo sostegno”.

“La joint venture ha portato la nostra collaborazione con Stellantis a nuovi livelli. Sono fiducioso che la nostra tecnologia delle batterie all’avanguardia e la nostra eccezionale competenza operativa, combinate con decenni di esperienza di Stellantis nella gestione di operazioni a livello locale a Saragozza, creeranno una grande storia di successo nel settore”, ha affermato Robin Zeng, Presidente e CEO di CATL. “L’obiettivo di CATL è rendere le tecnologie senza CO2 accessibili in tutto il mondo . Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner in tutto il mondo attraverso modelli di collaborazione più innovativi”.

CATL porta in Europa la tecnologia all’avanguardia per la produzione di batterie con i suoi due stabilimenti già operativi in ​​Germania e Ungheria. La struttura spagnola migliorerà le capacità dell’azienda di supportare gli obiettivi climatici dei clienti e sottolineerà ulteriormente il suo impegno nel promuovere la mobilità elettrica e la transizione della propulsione in Europa e nel mondo.

Stellantis utilizza un duplice approccio chimico – ioni di litio nichel manganese cobalto (NMC) e litio ferro fosfato (LFP) – per servire tutti i clienti ed esplorare tecnologie innovative di celle e pacchi batteria. Stellantis è sulla buona strada per diventare un’azienda a zero emissioni nette di carbonio entro il 2038 ( compresi tutti gli ambiti con percentuale a una cifra di compensazione delle emissioni rimanenti). La transazione dovrebbe concludersi nel corso del 2025 ed è soggetta alle consuete condizioni normative.