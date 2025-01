Stellantis conferma la produzione di auto elettriche a Vigo e Saragozza su STLA Small

Stellantis ha confermato nelle scorse ore l’assegnazione della piattaforma STLA Small agli stabilimenti di Vigo e Saragozza per la produzione di auto di segmento B, grazie alla sua competitività, know-how, clima sociale e supporto delle pubbliche amministrazioni. La prossima generazione di modelli attribuiti ad entrambe le fabbriche sarà prodotta su questa piattaforma.

Stellantis conferma l’assegnazione della piattaforma STLA Small agli stabilimenti di Vigo e Saragozza

D’altronde lo stabilimento di Madrid avrà un futuro a Villaverde oltre l’attuale Citroën C4, per la quale il Gruppo sta lavorando su diversi scenari che verranno comunicati a tempo debito. STLA Small è una piattaforma BEV nativa multienergia, che offre un’autonomia fino a 500 km, progettata per facilitare una mobilità efficiente.

Dopo il lancio della piattaforma STLA Medium nel 2023 e l’annuncio di STLA Large e STLA Frame nel 2024, STLA Small è l’ultima delle quattro piattaforme globali che rappresentano uno dei pilastri della strategia di elettrificazione di Stellantis.

Questa gamma di piattaforme garantisce che Stellantis possa offrire le giuste soluzioni ai clienti in base a un’ampia varietà di scenari di adozione dell’elettrificazione. Tutte le piattaforme globali Stellantis sono progettate e progettate per estendere il ciclo di vita attraverso l’intercambiabilità della chimica delle celle della batteria, degli elettroerosioni, degli inverter di potenza e del software di controllo.

Stellantis, che ha visto la sua nascita dalla fusione avvenuta nel gennaio del 2021 tra Fiat Chrysler e Groupe PSA, ha dichiarato che l’assegnazione della piattaforma STLA Small agli stabilimenti di Vigo e Saragozza si aggiunge a quella già comunicata nel dicembre 2024 per il sito produttivo di Pomigliano, in Italia, destinato alla produzione dei modelli compatti. Questo processo rientra in un più ampio piano industriale che mira a rafforzare e accelerare la transizione verso l’elettrificazione dell’intera gamma di veicoli del gruppo. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno in proposito nei prossimi giorni.