Stellantis Pro One guida il mercato spagnolo dei veicoli commerciali a febbraio

Stellantis Pro One si riconferma il nuovo leader del mercato spagnolo anche nel mese di febbraio. I suoi veicoli commerciali, venduti in Spagna con i marchi Citroën, Fiat Profesional, Opel e Peugeot, rappresentano il 36,7% delle immatricolazioni di furgoni e pick-up nel Paese, con 9.858 unità immatricolate finora quest’anno. Solo nel mese di febbraio, Stellantis Pro One e i suoi marchi hanno immatricolato 5.724 unità dei loro diversi modelli, pari a una quota del 37,3%.

Febbraio si conclude con Stellantis Pro One al primo posto nel mercato dei veicoli commerciali in Spagna

Per quanto riguarda i singoli marchi, Peugeot e Citroën rimangono sul podio del mercato spagnolo dei veicoli commerciali. Peugeot chiude febbraio con 4.014 unità immatricolate (il 43% in più rispetto a un anno fa) e una quota di mercato del 15%. Citroën sale al terzo posto del podio con 3.039 immatricolazioni e l’11,3% del mercato. Stellantis Pro One offre la gamma di veicoli commerciali elettrici più completa sul mercato. Un punto di riferimento che mantiene la prima posizione con una quota del 31,6% e 246 immatricolazioni, pari a un incremento annuo del 79%.

In Spagna, Stellantis Pro One non solo vende con successo veicoli commerciali nel Paese, ma li produce anche. Nel Centro di Vigo vengono prodotti modelli come la Citroën Berlingo, la Peugeot Partner e Rifter, la Opel Combo e la Fiat Doblò, con le relative versioni elettriche. Nel segmento strategico dei veicoli commerciali leggeri B, il podio dei best-seller ha un marcato accento galiziano: Citroën Berlingo, con 2.232 immatricolazioni, guida la classifica, seguita da Peugeot Rifter, con 1.481 unità.

Nella categoria LCV E, che comprende modelli con grande capacità di carico, il Fiat Ducato si conferma al terzo posto, con 653 immatricolazioni complessive. Nella categoria dei veicoli commerciali leggeri D, la Peugeot Expert ha registrato un incremento significativo, con 684 unità immatricolate tra gennaio e febbraio, pari al 68,7% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

La leadership di Stellantis Pro One nel mercato spagnolo sarebbe impossibile senza la fiducia delle aziende e dei liberi professionisti in modelli che, con nomi sinonimo di affidabilità, versatilità e robustezza, da decenni si evolvono sia nella tecnologia che nelle prestazioni per adattarsi alle loro esigenze. A questo pubblico tradizionale si affianca sempre più una clientela privata, convinta dello spazio e del comfort offerti alle proprie famiglie o per trascorrere momenti di svago.