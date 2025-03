Opel: ecco come le sue auto soddisfano le esigenze delle donne

L’8 marzo è la giornata internazionale della donna. Tuttavia, diversità, inclusione e uguaglianza non sono solo una priorità assoluta per Opel in questa giornata annuale di celebrazione. Questi principi sono invece una parte fondamentale della cultura aziendale. La prospettiva femminile gioca sempre un ruolo chiave nello sviluppo di nuovi modelli, a vantaggio di tutti i conducenti e passeggeri e per il successo del marchio. Ciò è dimostrato anche dalla nuova Opel Grandland.

Women Perspective Panel: le prospettive femminili accompagnano il processo di sviluppo dei nuovi veicoli Opel

Le donne a volte hanno aspettative diverse dalle auto rispetto agli uomini. Per soddisfare queste aspettative, i Women Perspective Panels (WPP) sono stati istituiti per molti anni. Per ogni veicolo, un team dedicato di donne accompagna il processo di sviluppo del veicolo, che è parte integrante di Opel.

“Nel Women Perspective Panel, riuniamo colleghe donne che riflettono molte prospettive ed esperienze di vita. Si tratta di donne di età e corporature diverse, nonché provenienti da una vasta gamma di professioni presso Opel. Questo team deve fornire impulso affinché il nuovo modello Opel venga sviluppato in base alla loro esperienza personale”, ha affermato Nina Thiele, President Women di Stellantis Germania.

Il concetto di Women Perspective Panels è stato consolidato per anni in tutti i nuovi modelli. In vari eventi come workshop, analisi di benchmark e target group, nonché test drive, le donne hanno l’opportunità di contribuire con le loro voci durante tutto il processo di sviluppo, di cambiare prospettive, di accompagnare le fasi interne e di seguire l’implementazione dei loro suggerimenti.

Pertanto, nel caso della nuova Opel Grandland, il WPP ha influenzato fin dall’inizio il modo in cui il SUV di fascia alta avrebbe dovuto essere distribuito ai clienti al momento del lancio sul mercato. In primo luogo, le donne hanno potuto testare vari modelli della concorrenza e quindi ottenere preziose informazioni sui loro punti di forza e di debolezza, il tutto con l’obiettivo di identificare potenziali miglioramenti nello sviluppo della nuova Grandland. È stato inoltre richiesto il feedback dei membri del WPP sulle bozze di design per la futura Grandland per raccogliere ulteriori richieste estetiche e funzionali.

Un workshop speciale su ergonomia e stoccaggio si è poi concentrato su domande come: “Di cosa abbiamo realmente bisogno?”, “Come possiamo sfruttare al meglio lo spazio di stoccaggio?” e ​​”Come possono anche le persone di piccola statura raggiungere facilmente tutti i vani portaoggetti?”. I risultati del workshop sono stati inoltre direttamente incorporati in un ulteriore sviluppo. È stato persino creato un report WPP con aspetti chiave dettagliati, il cosiddetto Key Performance Index. “Questo KPI è stato condiviso con vari team coinvolti nel processo di sviluppo del veicolo e poteva essere confrontato con i risultati più e più volte durante l’intero periodo del progetto”, ha sottolineato Nina Thiele.

Per il nuovo Grandland, il Women Perspective Panel ha espresso alcune richieste chiave durante il workshop. In primo luogo, è emersa l’importanza di materiali di alta qualità e finiture impeccabili per gli interni, per garantire un ambiente elegante e sofisticato. Inoltre, è stato sottolineato come i sistemi di telecamere, dotati di funzioni di pulizia, contribuiscano notevolmente a migliorare la visibilità, aspetto fondamentale per una guida sicura. Per quanto riguarda l’ergonomia, è stato evidenziato che l’auto dovrebbe essere progettata in modo da accogliere comodamente persone di tutte le altezze e corporature.

Un altro aspetto cruciale riguarda la praticità degli spazi, con vani portaoggetti ben organizzati e facilmente accessibili, specialmente nella consolle centrale, oltre a un bagagliaio che deve essere versatile e facilmente fruibile grazie a una soglia di carico piatta. Infine, il comportamento di guida è stato visto come un elemento essenziale per garantire un’esperienza fluida, sicura e confortevole, mentre la firma luminosa, con dettagli come l’Opel Blitz illuminato, aggiunge un tocco distintivo e accattivante al design.

Per poter valutare i progressi di sviluppo raggiunti, i membri del WPP hanno potuto guidare i prototipi più e più volte durante il processo e fornire il loro feedback. Il risultato: “Missione compiuta: grazie al nostro contributo, siamo stati in grado di portare molti aspetti nella nuova Grandland che sono importanti non solo per le donne, ma anche per tutti i conducenti. Questi includono la piacevole sensazione di spazio in tutti i sedili, nonché il buon posizionamento del volante, gli interni di alta qualità e un’esperienza di guida fantastica. Anche l’efficace ventilazione posteriore, incluso il riscaldamento dei sedili opzionale, contribuisce all’atmosfera di benessere nella Grandland”, riassume Nina Thiele.

In questo modo, il Women Perspective Panel ha anche svolto un ruolo decisivo nel garantire che la nuova Opel Grandland abbia impressionato sia gli esperti che i clienti sin dal suo debutto e che le siano stati conferiti titoli prestigiosi come il “Volante d’oro 2024” 1 . Il Women Perspective Panel e la nuova Grandland sono esempi perfetti di come lo spirito di squadra funzioni in Opel e di come un’ampia varietà di prospettive contribuisca al successo dei nuovi modelli, e questo ogni giorno.