Leapmotor France annuncia i suoi due nuovi ambasciatori

Per confermare il suo ambizioso percorso di crescita, Leapmotor France è orgogliosa di annunciare la sua partnership con Alexis e Félix Lebrun, due giocatori francesi di tennistavolo di fama mondiale. Questi due atleti, Alexis, nato nel 2003, e Félix, nato nel 2006, medagliati a squadre alle Olimpiadi del 2024, campioni europei di doppio e attualmente tra i migliori giocatori al mondo, si uniscono alla famiglia Leapmotor France per promuovere un marchio automobilistico di nuova generazione, accessibile a tutti, 100% elettrico e 100% intelligente.

Dopo le Olimpiadi di Parigi, la Francia è stata contagiata dalla febbre del tennistavolo. Un successo dovuto all’accessibilità di questo sport, alla sua tecnicità e al suo lato spettacolare. Chiari punti in comune con il marchio Leapmotor che, fin dal suo lancio avvenuto lo scorso settembre, si è distinto per: Innovazioni come la tecnologia Cell to Chassis (risparmio di spazio e peso ed efficienza energetica), Dotazioni che semplificano la vita (ADAS) e dotazioni di sicurezza impressionanti ( 5 stelle Euro NCAP, per il modello C10 ) e Veicoli accessibili al maggior numero di persone tra le offerte più interessanti del mercato.

Questa partnership riflette un profondo impegno nel supportare le nuove generazioni verso una mobilità sostenibile e accessibile. Leapmotor offre veicoli convenienti, dotati di numerose dotazioni di serie e di sistemi di assistenza alla guida, senza scendere a compromessi. I due giovani atleti, figure emergenti dello sport francese, sono perfetti per rappresentare la nuova generazione di veicoli elettrici Leapmotor. La famiglia Lebrun, già convinta dell’utilità dei veicoli elettrici, è rimasta subito conquistata dal design e dalle caratteristiche dei veicoli del marchio.

Come i due veicoli, anche i due nuovi ambasciatori hanno stili molto diversi. Félix si distingue per la sua impugnatura “portapenne” che le conferisce virtuosismo e agilità, proprio come la T03, una piccola city car super accessoriata, perfettamente a suo agio nella mobilità urbana.

Alexis impone maggiormente la sua potenza fisica e la sua creatività. Proprio come la C10, un SUV familiare che si distingue per una struttura robusta e una serie completa di funzionalità avanzate. Alexis ora potrà divertirsi a guidare la sua nuova C10, mentre Félix dovrà aspettare di prendere la patente prima di mettersi al volante della sua T03.

Questa collaborazione è illustrata da una prima dichiarazione pubblicitaria molto originale e umoristica, da cui è scaturito uno spot. Sarà trasmesso sulle piattaforme video, sui social network e nei 107 punti vendita del brand.

Un modo divertente e unico per scoprire i nostri veicoli e le loro caratteristiche, accontentando tutti gli appassionati. “Siamo estremamente orgogliosi di questa partnership con i fratelli Lebrun e felici di poterli supportare nelle loro esigenze di mobilità”, spiega Julien Bich, Direttore Marketing Francia di Leapmotor. “Il loro sport è molto spettacolare e impegnativo. Incarnano la ricerca dell’eccellenza sportiva pur rimanendo semplici e accessibili. Sono molto amati dal pubblico e sono certo che continueranno ad esserlo. È un esempio per noi, sia per ambizione che per atteggiamento. »

“Questa partnership con i fratelli Lebrun dimostra l’impegno e la determinazione del marchio Leapmotor a raggiungere il successo”, aggiunge Raphaëlle Holderith , Direttore di Leapmotor Francia. “La nostra ambizione è quella di diventare un attore importante nel mercato francese delle Nuove Energie Elettriche. I nostri veicoli sono perfettamente adattati alle attuali sfide sociali e la nostra rete è ormai capillare su tutto il territorio nazionale, il più vicino possibile ai nostri clienti. »