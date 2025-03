DJ distrugge una Ferrari da 400.000 euro durante un test drive

Per molti appassionati di auto, guidare una Ferrari è un sogno d’infanzia. Ma per un uomo di Stukenbrock in Germania, il viaggio si è trasformato in un incubo. Qualcuno deve aver avuto il piede pesante: a Stukenbrock, nella Vestfalia orientale, un uomo ha avuto un grave incidente durante un giro di prova con una Ferrari. Come riporta il quotidiano ” Bild “, ha trasformato l’auto sportiva, che accelera da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, in un mucchio di rottami metallici.

Ferrari SF90 Stradale distrutta da un DJ in Germania mentre stava effettuando un test drive

Il 44enne stava percorrendo la A33 in direzione di Bielefeld nel pomeriggio di domenica, insieme al venditore dell’auto. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’incidente è avvenuto quando, una volta entrato in autostrada, l’uomo ha tentato di superare una barriera sulla carreggiata principale, prima della corsia di accelerazione.

Dopo aver oltrepassato la barriera, il veicolo si è schiantato violentemente contro la barriera centrale. Dalle indagini è emerso che l’uomo potrebbe aver sottovalutato le prestazioni dell’auto di lusso che stava guidando, non riuscendo a gestirle adeguatamente. Ciò non sorprenderebbe. La Ferrari SF90 Stradale ha 1.001 CV sotto il cofano e accelera da 0 a 200 km/h in poco meno di sei secondi. Secondo la “Bild”, l’auto usata era stata proposta a poco meno di 440.000 euro.

Tuttavia, appare molto improbabile che la vendita di questa Ferrari SF90 possa aver luogo. Per fortuna il potenziale acquirente e il venditore sono riusciti a uscire illesi dall’incidente. Le auto che seguivano, fortunatamente, sono riuscite a fermarsi in tempo. La polizia è stata costretta a chiudere l’A33 per circa un’ora, deviando il traffico sulla corsia di emergenza per gestire la situazione.

Dopo l’impatto, la SF90 Stradale era ridotta a un ammasso di rottami, e una ditta specializzata ha dovuto rimuovere i detriti sparsi lungo l’autostrada. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Bild”, la Ferrari è stata anche sottoposta a un raffreddamento separato per evitare il rischio di incendio alla batteria. Si dice che il conducente che ha distrutto l’auto sportiva sia un famoso DJ di Bielefeld. Pare che il 44enne fosse inizialmente interessato al veicolo, ma probabilmente questo interesse è svanito dopo il disastroso giro di prova.