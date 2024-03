Ferrari SF90 Stradale senza limiti sull’Autobahn tedesca | Video

Il video odierno ci porta idealmente a bordo della Ferrari SF90 Stradale, per vivere le emozioni di uno dei test di AutoTop NL. Questo canale concede spesso agli appassionati delle riprese adrenaliniche ad alta velocità, sui tratti senza limiti delle famose Autobahn tedesche. Le auto coinvolte sono quasi sempre endotermiche, perché le migliori pulsazioni cardiache si legano a “scarichi che urlano e turbo che soffiano”, per usare le loro parole. Un concetto condiviso da tutti i veri appassionati.

Protagonista del più recente filmato messo in rete è una splendida Ferrari SF90 Stradale, regina del listino “ordinario” del “cavallino rampante”. Questa vettura, disegnata da Flavio Manzoni, unisce con classe le note della sportività e quelle dell’eleganza. Tutto, nei suoi tratti, scorre fluidamente, ad eccezione della travagliata area del lunotto posteriore, che poteva essere sviluppata meglio. La versione Spider recupera in parte questo limite, superandolo del tutto una volta scoperta. Sulla coupé si preferisce guardare l’auto da altre angolazioni, stilisticamente ben più eccitanti.

Screen shot da video AutoTopNL

Di riferimento lo studio progettuale della Ferrari SF90 Stradale, con aerodinamica e tecnologia al vertice. Il compito della spinta è affidato a un sistema propulsivo ibrido plug-in, composto da un motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, che eroga 780 cavalli, e da 3 unità elettriche, che aggiungono altri 220 cavalli al sistema, per una potenza combinata di 1000 cavalli. Mai, prima di lei, una “rossa” stradale aveva raggiunto cifre del genere.

Superfluo dire che il quadro prestazionale del modello è spaziale, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.5 secondi e da 0 a 200 km/h soli 6.7 secondi. Addirittura qualche tester è riuscito a fare ancora meglio di queste cifre incredibili. Di altissimo livello anche la punta velocistica, che si spinge oltre la soglia dei 340 km/h. Nel video odierno si evince la stabilità impeccabile della Ferrari SF90 Stradale a ridosso di questa cifra. Descriverla come una “belva” che riduce in atomi le particelle del manto bituminoso è quasi riduttivo. Questa vettura, sulla pista di Fiorano, vola tra i cordoli come un missile. Solo la SF90 XX riesce a fare meglio di lei. Ma quella è una serie speciale in tiratura limitata.