Stellantis: il taglio dei prezzi negli USA pare funzionare

La settimana scorsa, Stellantis ha riportato una significativa diminuzione del 70% nei profitti per l’anno 2024. I guadagni dell’azienda sono scesi a 5,5 miliardi di euro, con un fatturato in calo del 17%. Questo calo è stato principalmente causato dalla diminuzione della domanda nel mercato statunitense, dove i prezzi più alti dei veicoli hanno scoraggiato potenziali acquirenti.

I tagli ai prezzi delle auto di Stellantis negli USA pare sortire i primi effetti

In risposta alla situazione, Stellantis ha intrapreso una revisione strategica significativa l’anno scorso, riducendo i prezzi di tutta la sua gamma negli Stati Uniti con l’obiettivo di attrarre nuovamente i clienti e di ridurre l’ampio surplus di inventario accumulato. Secondo i dati raccolti da CoPilot, una piattaforma di analisi di mercato che sfrutta l’intelligenza artificiale, questi tagli sembrano aver avuto l’effetto desiderato.

CoPilot tiene traccia dei prezzi e dell’inventario dei concessionari negli Stati Uniti e riporta che il prezzo medio di un modello Ram è diminuito del 9% nell’ultimo anno, scendendo a 60.352 dollari. Un aspetto ancora più significativo è che la fornitura di giorni di mercato (MDS), che indica quanto tempo i veicoli rimangono invenduti nei lotti dei concessionari, è diminuita del 23%, arrivando a 106 giorni.

I veicoli del marchio Jeep hanno registrato una diminuzione dei prezzi ancora più significativa, pari al 12%, portando il prezzo medio a 47.691 dollari, con una riduzione del 18% nel tempo di permanenza nei lotti dei concessionari (MDS), che ora è di 111 giorni. Nel caso dei modelli Chrysler, si è verificata una riduzione del prezzo del 5%, con il prezzo medio che si attesta a 44.932 dollari. In parallelo, il tempo di permanenza nei lotti dei concessionari (MDS) ha subito una riduzione notevole, diminuendo del 47% fino a raggiungere soli 94 giorni.

Questi numeri suggeriscono che la strategia di prezzo di Stellantis sta lavorando per alleviare il suo arretrato di inventario. Solo a gennaio, la casa automobilistica ha segnalato una riduzione di 100.000 veicoli dal suo inventario negli Stati Uniti. Il cambio di prezzo di Stellantis segue le critiche alla sua precedente strategia sotto l’ex CEO Carlos Tavares. In uno sforzo di premiumizzazione, Tavares ha spinto i prezzi dei veicoli più in alto, cosa che ha fatto desistere i clienti dall’acquisto dei veicoli, portando a un calo delle vendite e a un aumento delle scorte.

Mentre gli attuali tagli di prezzo stanno aiutando a spostare le auto dai lotti, restano dubbi sulla loro sostenibilità a lungo termine. Mentre Stellantis continua nei suoi sforzi per stabilizzare le sue operazioni negli Stati Uniti, l’equilibrio tra prezzi competitivi e redditività sarà cruciale.