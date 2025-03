Stellantis: ecco come sono andate le vendite a febbraio 2025 in Messico

Stellantis Messico ha registrato la vendita di 7.110 unità a febbraio 2025. Il marchio con il maggior numero di vendite nel mese di febbraio è stato Ram con 2.835 unità. “In questo secondo mese dell’anno continuiamo con grandi performance, e questo è stato possibile grazie alla qualità dei nostri veicoli nei diversi segmenti, che continua a posizionarsi nel gusto del pubblico messicano. “Per quanto riguarda il segmento dei pick-up, il nuovo Ram rappresenta un progresso importante grazie a tutta la versatilità, potenza e capacità di traino di cui dispone, facendone una differenza nel suo segmento”. ha affermato Antonio Camalich, direttore delle vendite di Stellantis Messico. “Da parte sua, Peugeot continua a registrare una crescita significativa delle vendite, soprattutto grazie al buon accesso che Peugeot Rifter ha avuto sul mercato”, ha aggiunto Camalich.

Per quanto riguarda i singoli brand di Stellantis, Alfa Romeo continua con una tendenza positiva riportando nel mese la vendita di 25 unità, Alfa Romeo Tonale ha venduto 18 unità. Dodge ha riportato la consegna di 1.006 unità. Dodge Attitude ha venduto 602 unità mentre Dodge Journey ha immatricolato 347 unità. Da parte sua, Dodge Durango ha riportato la consegna di 46 unità. Dodge Charger ha registrato un incremento delle vendite del 10 per cento rispetto al febbraio 2024.

FIAT ha riportato l’immatricolazione di 560 unità. Fiat Pulse collocato nel mercato messicano 209 unità. Fiat Mobi ha venduto 132 unità mentre Fiat Argo ha consegnato 128 veicoli. Fiat Fastback ha registrato la vendita di 91 unità.

Jeep ha riportato l’immatricolazione di 1.237 unità. Jeep Wrangler ha venduto 250 unità, raggiungendo così il 47 per cento rispetto al febbraio dell’anno precedente. Si tratta del migliore febbraio dal 2021. Jeep Compass ha registrato la vendita per 278 unità. Jeep Renegade ha immatricolato 257 unità. Jeep Commander ha consegnato ai suoi clienti 173 unità. Jeep JT 93 unità. Jeep Grand Cherokee ha venduto 169 unità e Wagoneer ha venduto 17 unità. Dunque un buon mese di febbraio per il brand di Stellantis.

Sempre a proposito di Stellantis, Peugeot ha venduto 1.447 unità, il che ha significato un aumento del 32% rispetto al febbraio 2024, essendo questo il miglior febbraio della sua storia. Peugeot 2008 e Peugeot Manager hanno registrato il loro miglior mese di febbraio della storia come numero di immatricolazioni. Peugeot 3008 ha incrementato le sue vendite del 24 per cento rispetto al febbraio 2024. Peugeot Partner e Peugeot Partner Rapid hanno registrato la consegna di 401 e 310 unità, rispettivamente.

Concludiamo la carrellata dei brand di Stellantis in Messico con Ram che ha registrato la vendita di 2.835 unità, un aumento del 59% rispetto al febbraio 2024, il miglior febbraio nella sua storia. Ram 700 1.361 unità, mostrando un incremento dell’86% rispetto al febbraio 2024, il miglior febbraio nella sua storia. Ram 1200 ha immatricolato 1.019 unità. Ram ProMaster ha venduto 23 unità. Ram Light Duty e Ram Heavy Duty rispettivamente 237 unità e 195 unità.