Fiat Pulse ritorna la versione con motore Drive 1.0 T200

In occasione del lancio della gamma di Fiat Pulse 2023 in Brasile, la casa torinese aveva deciso di semplificare l’offerta eliminando la versione Drive T200, che rappresentava l’opzione più economica con il motore 1.0 turbo. Tuttavia, sembra che per la gamma 2025 l’azienda abbia rivisto questa scelta, decidendo di reintrodurre la Pulse Drive T200. Questa notizia è stata annunciata in concomitanza con il lancio in Brasile della serie Tributo 125, celebrando così il 125° anniversario della casa automobilistica.

Dopo lo stop dello scorso anno nella gamma di Fiat Pulse torna il motore 1.0 turbo

Fiat ha comunicato che “la versione Drive T200 della Pulse sta tornando con la serie Tributo 125 per valutare la risposta del mercato. Se avrà successo in questa edizione speciale, potrebbe tornare in modo definitivo”. Attualmente, però, questa configurazione è disponibile solo con il pacchetto Tributo 125, al prezzo di R$128.990.

Nel pacchetto di equipaggiamenti la nuova Fiat Pulse Drive T200 offre climatizzatore automatico, sedile guida regolabile in altezza, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, sedili e volante con rivestimento in pelle, fari a LED, chiave frontale, cerchi da 17″ con verniciatura oscurata, centro multimediale con schermo da 10,1″ con wireless Apple CarPlay e Android Auto, cruise control, 4 airbag, torce a LED, pannello con schermo da 3,5″ per computer di bordo, chiave per coltello a serramanico, piantone dello sterzo con regolazione in altezza e specchietti elettrici.

Ricordiamo che il SUV di Fiat in Brasile è uno dei modelli più popolari nel suo segmento di mercato e che dispone anche di una variante Abarth ad alte prestazioni. Si spera naturalmente che con l’aggiunta di questa versione le vendite del modello possano aumentare ulteriormente aiutando Fiat a mantenere la leadership in Brasile che ormai la casa torinese ha da alcuni anni.