Fiat si conferma primo marchio per volumi di vendita nel mercato italiano

FIAT apre il 2025 con un risultato straordinario, rafforzando la sua posizione di leader nel mercato italiano. Secondo l’analisi dei dati forniti da Dataforce, il marchio ha totalizzato 18.465 immatricolazioni tra vetture e veicoli commerciali, conquistando una quota di mercato del 12%.

Nei primi due mesi dell’anno, FIAT ha raggiunto un totale di 37.627 unità vendute, assicurandosi una quota del 12,4%. Questo successo è in gran parte attribuibile all’efficacia del Piano Italia Fiat, un’iniziativa di offerte commerciali straordinarie pensata per rendere i modelli FIAT accessibili a un pubblico sempre più ampio. Il programma, in linea con la filosofia del brand, proseguirà fino alla fine di marzo.

Un ruolo chiave in questi risultati è stato giocato da Pandina, che con 11.902 unità immatricolate nel solo mese di febbraio si è confermata l’auto più venduta in Italia, distanziando nettamente la seconda vettura in classifica.

Prodotta nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, la Pandina continua a essere un pilastro del successo di FIAT, mentre cresce l’attesa per l’arrivo della sua nuova compagna di gamma, la Grande Panda. Questo nuovo modello, che segna il ritorno del marchio nel segmento B dopo diversi anni, farà il suo debutto ufficiale nelle concessionarie italiane a partire da marzo, suscitando grande curiosità tra gli appassionati e i clienti.

Il lancio della Grande Panda rappresenta un passo fondamentale all’interno della strategia a lungo termine annunciata da FIAT in occasione del suo 125º anniversario. Questo piano ambizioso punta a rafforzare ulteriormente la leadership del marchio nel mercato italiano e a espandere la sua influenza a livello internazionale. Nei prossimi anni, FIAT porterà avanti un completo rinnovamento della gamma, introducendo nuovi modelli innovativi e accessibili, capaci di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più ampia e diversificata.

La Fiat 600 continua a registrare risultati in costante crescita, raggiungendo il suo miglior mese dall’esordio con 1.942 immatricolazioni. Questo dato conferma il crescente interesse del pubblico per il nuovo modello, che sta consolidando la sua presenza sul mercato grazie a un mix vincente di design, tecnologia e versatilità.

Sul fronte dei veicoli commerciali, Fiat Professional mantiene la leadership assoluta in Italia, con oltre 3.700 unità vendute e una quota di mercato del 24,6%. Tra i protagonisti di questo successo spicca il Doblò, che con 1.769 immatricolazioni si conferma il veicolo commerciale più venduto nel Paese. Anche il Ducato continua a distinguersi, posizionandosi come secondo modello più venduto in Italia e primo tra i van del suo segmento. Questi risultati testimoniano l’affidabilità e la competitività della gamma Fiat Professional, sempre più apprezzata da aziende e professionisti.