È Tullio Del Sette il nuovo Commissario Straordinario dell’ACI

Dopo che il Governo avevo comunicato il decadimento dalla carica di presidente dell’ACI, l’Automobile Club d’Italia, di Angelo Sticchi Damiani ora per traghettare l’ente verso la definizione di una nuova presidenza è stato scelto il generale Tullio Del Sette. Il prossimo presidente dell’ACI sarà infatti eletto il prossimo 9 e 10 luglio, mentre il generale Tullio Del Sette ricopre il ruolo di Commissario Straordinario già a partire dallo scorso 27 febbraio 2025.

Tullio Del Sette, già noto a molti, è l’ex comandante generale dell’Arma dei Carabinieri che avrà ora il delicato ruolo di traghettatore dell’ACI verso una nuova collocazione in tema di presidenza; il suo compito sarà quello di garantire continuità all’ACI fino all’elezione del nuovo presidente e dei nuovi organi collegiali.

Il generale Tullio Del Sette va a sostituire ufficialmente l’ex presidente Angelo Sticchi Damiani

Come è noto, Tullio Del Sette va a sostituire definitivamente l’ormai ex presidente Angelo Sticchi Damiani che era stato eletto per la quarta volta consecutiva alla presidenza dell’ACI lo scorso ottobre; Sticchi Damiani era stato dichiarato decaduto dal Governo Nazionale, che aveva di fatto annullato la quarta elezione alla presidenza dell’ente. Secondo le indicazioni del Governo anche per la presidenza dell’Automobile Club d’Italia valgono le disposizioni già in essere presso gli altri enti statali in virtù del fatto che pure per gli “enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva continua ad applicarsi la disposizione per cui la persona in carica in qualità di presidente o vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, non può essere confermata per più di due volte”. Di conseguenza anche il presidente dell’Aci non potrà rimanere in carica per un ciclo superiore a tre mandati consecutivi.

Angelo Sticchi Damiani

Fino al prossimo 31 marzo verranno raccolte le candidature utili a stabilire il nuovo presidente dell’ACI alle prossime elezioni, che succederà quindi alla fase temporanea con alla guida Tullio Del Sette. I nomi oggi più accreditati sono quelli di Giuseppina Fusco, oggi direttrice di ACI Roma, e Geronimo La Russa, oggi presidente dell’ACI Milano. Allo stesso tempo bisogna segnalare che Angelo Sticchi Damiani ha depositato un ricorso al TAR del Lazio utile a contestare la Presidenza del Consiglio e il Ministero dello Sport con la richiesta di annullare il decreto che ha sancito il suo decadimento dal vertice dell’ACI. Attualmente il presidente di tale Tribunale Amministrativo, Roberto Politi, ha respinto l’istanza sebbene il 19 marzo prossimo i giudici dovrebbero risolvere una questione che potrebbe mettere a punto anche possibili risvolti politici.

Il decreto di nomina di Tullio Del Sette quale Commissario Straordinario dell’ACI è stato firmato dal Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, e dal sottosegretario Alfero Mantovano. A Del Sette sono stati affidati “poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione”, per garantire continuità all’ente fino all’insediamento del nuovo presidente e anche degli organi collegiali.