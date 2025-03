Nuova Lancia Thema: ecco come potrebbe apparire in caso di ritorno

Nuova Lancia Thema è uno di quei modelli di cui spesso si discute quando si pensa al futuro di Lancia. Si ipotizza infatti che in caso di successo commerciale del nuovo corso del brand altri modelli possano arricchire la sua gamma oltre ai 3 già confermati: Ypsilon, Gamma e Delta. Una nuova Thema è uno di quelli di cui si parla più spesso. Non è un caso che spesso questo ipotetico modello è uno di quelli che spesso sono protagonisti di render e reinterpretazioni sul web.

Ecco quale potrebbe essere il design di una nuova Lancia Thema che al momento non è nei programmi del brand

E’ questo il caso della nuova Lancia Thema del designer e creatore digitale Daniele Alessandro Capriotti conosciuto anche con il nome di Capriotti CarDesign che su Instagram ha immaginato così una futura versione del mitico modello che al momento però non sembra essere nei piani della casa automobilistica piemontese.

Capriotti ha pubblicato una reinterpretazione moderna della Lancia Thema, prendendo ispirazione dagli elementi stilistici dell’attuale Lancia Ypsilon e della concept car Lancia Pu+Ra HPE. Questo modello virtuale si caratterizza per un design raffinato, con linee pulite ed eleganti. Tuttavia, alcuni dettagli del posteriore ricordano soluzioni adottate in passato da Citroën, creando un mix di influenze stilistiche particolari.

Se una nuova Lancia Thema dovesse tornare in produzione, una possibilità concreta sarebbe l’adozione della piattaforma STLA Large di Stellantis, la stessa utilizzata dalla nuova Dodge Charger Daytona e prevista per le future Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Questa scelta consentirebbe di equipaggiare la vettura con motorizzazioni sia a combustione interna che elettriche, includendo potenti propulsori sei cilindri. Sebbene poco probabile, non si può escludere del tutto l’ipotesi di un V8, seguendo la filosofia adottata sulle più recenti muscle car Dodge.

Di certo si tratterebbe di una sorpresa ben gradita dai numerosi fan di Lancia che si augurano tutti nel ritorno di questo iconico modello. Chissà che in caso di quarto modello non si tratti proprio di una nuova Thema. Al momento però Lancia deve prima affermarsi nel segmento premium del mercato auto cosa che ovviamente non è ancora avvenuta.