Nuova Citroën C5 Aircross: ecco quale potrebbe essere il suo design

Il noto sito francese L’Automobile Magazine ha realizzato nelle scorse ore un render in cui ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto della Nuova Citroën C5 Aircross. La vettura di Citroen, contendente francese della Peugeot 3008, non ha raggiunto lo stesso livello di successo della cugina del Leone, nonostante la sua solida qualità. La prima generazione della C5 Aircross ha concluso il suo ciclo di vita, e Citroën si prepara a lanciare una versione aggiornata del modello. Se il concept originale ha impressionato per le scelte stilistiche innovative, la versione di produzione dovrebbe essere più equilibrata e razionale.

Ecco che aspetto potrebbe avere la Nuova Citroën C5 Aircross secondo l’Automobile magazine

La nuova Citroën C5 Aircross dovrebbe evolversi in direzione di proporzioni più “germaniche”, assumendo una forma più tradizionale, simile a quella della 3008 II, un SUV ormai diffuso nei mercati dell’usato. Al contrario, la Peugeot 3008 III ha scelto una strada ben distinta, puntando su un design originale e su forme molto più raffinate e dettagliate. In Francia, la reputazione della 3008 rimane solida, nonostante un calo delle vendite con il passaggio alla terza generazione.

Fino ad oggi come vendite la Peugeot 3008 è stata nettamente in vantaggio, ma questo divario potrebbe ridursi sensibilmente entro il 2026, quando entrambi i modelli saranno completamente aggiornati e pronti per il mercato. Nonostante il posizionamento “accessibile” della Nuova Citroën C5 Aircross, che si rivolge a una clientela simile a quella della Dacia, il modello manterrà comunque un’immagine più premium rispetto alla C4. Un altro cambiamento significativo riguarderà i motori: la nuova C5 Aircross abbandonerà i motori diesel, puntando su propulsori ibridi (136 CV), ibridi plug-in (PHEV) e versioni elettriche, che saranno in linea con le specifiche della 3008.

Vedremo dunque quali altre novità emergeranno con il debutto di questo atteso modello della casa francese.