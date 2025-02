Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia: ecco tutto quello che sappiamo a poche ore da marzo 2025

Dato che mancano solo poche ore all’inizio del mese di marzo ci sembra giusto ricapitolare quando abbiamo appreso fino ad ora a proposito delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia che come è stato confermato dai dirigenti della casa milanese saranno le prossime due novità ad arricchire la gamma del Biscione dopo il debutto del SUV compatto Alfa Romeo Junior il 10 aprile del 2024. Iniziamo col dire che rispetto a quanto dichiarato dall’ex numero uno del brand Imparato, il loro arrivo potrebbe avvenire qualche mese dopo rispetto a quanto previsto. Infatti la nuova Stelvio originariamente doveva debuttare in primavera ma attualmente sembra più probabile il mese di giugno sebbene vi è anche chi pensa che dovremo aspettare anche di più.

Si avvicina il momento per le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia

Ovviamente non possiamo nemmeno escludere che già nel corso della prossima primavera possano trapelare le prime immagini senza veli del modello così come avvenuto in passato in altre occasioni come con la stessa Alfa Romeo Junior. Al momento invece non si segnalano ritardi per quanto riguarda il debutto della nuova Giulia che dovrebbe avvenire nel corso della primavera del 2026. Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia nasceranno entrambe a Cassino ed entrambe su piattaforma STLA Large. Questo significa che saranno un po’ più lunghe e più larghe rispetto ai modelli attuali. Queste due auto saranno inoltre dotate delle ultime tecnologie di Stellantis compresa la guida autonoma e le altre innovazioni di STLA AutoDrive.

Esteticamente parlando sappiamo che le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia cambieranno abbastanza rispetto ai modelli attuali. Quella che cambierà di più sarà la Giulia che passerà dall’essere una classica berlina sedan a diventare una sorta di ibrido tra una berlina e un crossover con uno stile da fastback con coda tronca, ruote rialzate etc. La trasformazione di Stelvio invece sarà meno traumatica. Del nuovo SUV si dice che sarà ancor apiù massiccio e muscolare rispetto al modello attuale e con un occhio pure all’aerodinamica e alla sportività. Entrambe le auto avranno i nuovi elementi di design di Alfa Romeo visti con la Junior. In particolare ci riferiamo alla targa centrale, ai fari stretti, allo scudetto chiuso alla firma luminosa V e alla coda tronca.

Per quanto riguarda la gamma dei motori, è stato confermato che le nuove Alfa Romeo Stelvio è Giulia avranno per la maggior parte motorizzazioni completamente elettriche tra cui la top di gamma Quadrifoglio con circa 1.000 cavalli di potenza, ricarica ultra veloce e autonomia di circa 800 km. Ci saranno anche versioni EREV ad autonomia estesa grazie alla presenza di un motorino a combustione per ricaricare la batteria elettrica. Infine per entrambe le auto è prevista la presenza di almeno una versione termica. Si dovrebbe trattare di una ibrida plug-in. Ancora non vi sono certezze sul motore che sarà impiegato anche se da più parti si vocifera della possibile presenza di un motore 2,0 litri da 4 cilindri in grado di sviluppare una potenza di 333 cavalli.

Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia sono considerate fondamentali per il futuro del brand premium di Stellantis che al momento non pare essere riuscito ancora ad imporsi con vendite che rappresentano circa l’1 per cento del totale di Stellantis. Secondo alcuni analisti proprio Alfa Romeo al pari di Lancia e Maserati sarebbe a rischio taglio ma una decisione la dovrà prendere il nuovo CEO di Stellantis che sarà eletto entro la metà del 2025 come confermato dal presidente John Elkann. Sarà fondamentale che queste due vetture permettano al Biscione di conquistare preziose quote di mercato in paesi chiave quali ad esempio gli Stati Uniti dove da sempre la casa milanese fatica ad imporsi nel segmento premium.