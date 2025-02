Ecco tutto quello che sappiamo sulle prossime due novità della gamma Fiat a poche ore da marzo 2025

Fiat dopo aver fatto debuttare nel 2024 la Grande Panda si prepara al lancio di due nuovi modelli che finiranno per cambiare per sempre la sua gamma. Ci riferiamo alle due vetture che attualmente sono soprannominate Giga Panda e Panda Fastback che però di certo avranno nomi diversi come confermato di recente dal numero uno della casa italiana, l’amministratore delegato Olivier Francois.

Giga Panda e Panda Fastback: ecco tutto quello che sappiamo sulle prossime novità di Fiat

Su queste due auto di recente abbiamo saputo che avranno come Panda nomi di animali. In particolare si fanno nomi quali Orso, Grizzly e Leone. Ma ovviamente al momento sono solo supposizioni e non c’è nulla di ufficiale. Giga Panda e Panda Fastback saranno due auto della stessa famiglia di Grande Panda e quindi avranno molti elementi di design in comune. Ci riferiamo in particolare alla mascherina anteriore, al posteriore, alle forme squadrate e alla gamma di motori. Cambieranno ovviamente le dimensioni dato che Grande Panda misura 3,99 m mentre la Giga Panda dovrebbe raggiungere i 4,4 metri collocandosi al top della gamma di Fiat come dimensioni. La Panda Fastback invece si dice possa essere leggermente più compatta intorno ai 4,3 – 4,35 m.

Entrambe nasceranno su piattaforma Smart car di Stellantis e molto probabilmente entrambe saranno prodotte in Marocco presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra. Ciò è sicuro per la Giga Panda mentre qualche dubbio rimane per la Panda Fastback che non si esclude alla fine possa venire prodotta in qualche altro stabilimento di Stellantis in cui vengono costruite auto su piattaforma smart car. Tra le due la differenza principale riguarderà il posteriore che sarà più squadrato per la Giga Panda e più da fastback per la Panda Fastback. La prima delle due ad arrivare sarà la Giga Panda tra la fine del 2025 e gli inizi del 2026 mentre la Panda Fastback dovrebbe arrivare tra la fine del 2026 e gli inizi del 2027 in lieve ritardo rispetto ai tempi ipotizzati in un primo momento dallo stesso numero uno di Fiat Olivier Francois.

A proposito del design di queste due Fiat, qui vi mostriamo alcuni recenti render che ipotizzano per sommi capi quello che potrebbe essere lo stile di queste due importanti auto che potrebbero aumentare e non di poco le quote di mercato e le consegne di Fiat che si conferma il brand con più immatricolazioni e che con queste due vetture dovrebbe rafforzare ulteriormente la sua leadership all’interno del gruppo Stellantis. Altra differenza tra le due auto è che mentre la Giga Panda molto probabilmente avrà anche una versione a 7 posti, la Panda Fastback invece la avrà solo a 5 posti.

Grazie all’adozione della piattaforma Smart Car, le due nuove auto di Fiat potrebbero essere disponibili in diverse motorizzazioni, tra cui una versione completamente elettrica e una variante ibrida. Il modello a batteria (BEV) dovrebbe montare un motore elettrico da 83 kW (113 CV), alimentato da un accumulatore da 44 kWh con tecnologia LFP, capace di garantire un’autonomia superiore ai 300 km con una singola ricarica.

Analogamente alla Citroën C3 Aircross, la variante ibrida potrebbe adottare il collaudato sistema Hybrid di Stellantis. Questo comprende un motore a benzina da 1,2 litri con una potenza di 100 kW (136 CV), accoppiato a una trasmissione automatica a doppia frizione elettrificata, che integra un motore elettrico da 21 kW (29 CV). Il sistema consentirebbe di percorrere brevi tratti in modalità 100% elettrica a basse velocità. Resta il dubbio su una possibile versione esclusivamente a benzina, come accade per la nuova C3 Aircross. Tuttavia, per conferme ufficiali, sarà necessario attendere ulteriori dettagli su queste due vetture di Fiat. Questi potrebbero arrivare prima di quanto immaginiamo. Infatti già nel corso del 2025 è probabile che la casa torinese possa svelare qualche indizio in più su queste auto di cui per il momento oltre ai soprannomi conosciamo solo il teaser della versione concept che è stata mostrato all’inizio dello scorso anno.