Jeep Grand Cherokee Final Edition: ecco la nuova edizione limitata per il Giappone

Stellantis Japan (sede centrale: Minato-ku, Tokyo; presidente e CEO: Hitoshi Narita) lancerà l’edizione limitata Jeep Grand Cherokee Final Edition, un SUV di lusso che rappresenta il modello di fascia alta del marchio Jeep, presso i concessionari della casa americana di Stellantis autorizzati in tutto il Paese a partire da sabato 15 marzo, con sole 100 unità disponibili. Il prezzo al dettaglio consigliato dal produttore è di 8.100.000 yen (tasse incluse).

A causa della fine della produzione della Grand Cherokee (modello con guida a destra), questo veicolo in edizione limitata sarà l’ultimo modello Grand Cherokee ad essere venduto in Giappone. La Grand Cherokee Final Edition è stata sviluppata ispirandosi alla versione Altitude, una popolare serie di modelli precedenti con dettagli neri. Questa vettura in edizione limitata con dettagli neri sarà la prima ad essere lanciata sul mercato dopo circa sei anni. Basata sulla popolare versione Limited della Grand Cherokee, questa vettura in edizione limitata presenta una base nera, stemmi Jeep neri e cerchi in alluminio nero lucido.

La Jeep Grand Cherokee Final Edition si distingue per un allestimento esclusivo che celebra l’iconico SUV con dettagli raffinati e un design accattivante. Questa versione speciale è disponibile sia a trazione anteriore che con il sistema 4×4, garantendo versatilità e prestazioni elevate su ogni tipo di terreno.

Uno degli elementi distintivi di questa edizione è il badge “Grand Cherokee Black”, che conferisce un tocco di eleganza e sportività al modello. I cerchi in lega da 18 pollici, rifiniti in nero lucido, esaltano ulteriormente il carattere grintoso dell’auto, offrendo un contrasto perfetto con la carrozzeria. Inoltre, il badge “Final Edition” sottolinea l’esclusività di questa versione, rendendola un’opzione imperdibile per gli appassionati del marchio. Pensata per chi desidera un mix di raffinatezza e capacità off-road, la Jeep Grand Cherokee Final Edition rappresenta un tributo all’eredità del SUV, con un look elegante e dettagli curati nei minimi particolari.