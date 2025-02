Dodge Charger Daytona: progettata per superare le insidiose condizioni meteorologiche invernali

La nuovissima Dodge Charger Daytona completamente elettrica, la muscle car più veloce e potente al mondo, rivendica un altro titolo impressionante: l’unica muscle car a trazione integrale al mondo. La Dodge Charger Daytona Scat Pack da 670 cavalli e la Dodge Charger Daytona R/T da 496 cavalli, entrambe testate in diverse località, tra cui l’estremo nord della penisola superiore del Michigan, mettono in mostra la capacità della nuova Charger di unire le prestazioni di una muscle car alla capacità di affrontare tutte le condizioni atmosferiche durante le sessioni annuali di test e guida invernali approfonditi.

Dodge Charger Daytona completamente elettrica è l’unica muscle car a trazione integrale al mondo

“La nuovissima Dodge Charger è davvero l’unica muscle car a trazione integrale al mondo”, ha affermato Matt McAlear, CEO di Dodge. “La gamma Dodge Charger offrirà opzioni di propulsione multi-energia e, indipendentemente dal modello scelto dai clienti, la capacità di trazione integrale è di serie, il che rappresenta un’opportunità sia per il marchio Dodge sia per i nostri clienti che vivono in climi più freddi. A due o quattro porte, elettrica a batteria o a benzina, la Charger Daytona di nuova generazione è una muscle car progettata per dominare la strada, le piste di accelerazione e i circuiti, nonché le condizioni meteorologiche insidiose, tra cui freddo, ghiaccio e neve.”

Come per i modelli Charger Daytona Scat Pack e Charger Daytona R/T a due porte attualmente disponibili presso i concessionari Dodge, i modelli Charger Daytona a quattro porte in arrivo nella prima metà del 2025 e i modelli Dodge Charger SIXPACK a benzina in arrivo nella seconda metà del 2025 saranno dotati di trazione integrale di serie.

Le esclusive caratteristiche pronte per ghiaccio e neve della nuovissima Dodge Charger Daytona includono:

Modalità Bagnato/Neve: di serie su tutti i modelli Charger di nuova generazione, la modalità Bagnato/Neve contribuisce a garantire la massima trazione e stabilità in condizioni difficili, utilizzando il controllo della trazione, il controllo elettronico della stabilità, la frenata rigenerativa e la logica di ripartizione della coppia tra i moduli di trazione elettrica anteriore e posteriore.

Differenziale meccanico a slittamento limitato: anch’esso di serie sulla nuova Dodge Charger Daytona, il differenziale meccanico a slittamento limitato sull’asse posteriore aiuta a massimizzare la trazione in condizioni invernali; quando la coppia viene applicata dal modulo di trazione elettrica posteriore, il differenziale a slittamento limitato garantisce che la potenza venga fornita a entrambe le ruote posteriori, mentre un differenziale aperto tradizionale consente semplicemente a una ruota che slitta di continuare a slittare.

Modalità Drift/Donut: offrendo capacità e divertimento sia con il sole che con la neve, la modalità Drift/Donut consente al sistema di propulsione della Dodge Charger Daytona di passare alla trazione posteriore, con il controllo elettronico della stabilità completamente disattivato e vari livelli di intervento del controllo della trazione, per la possibilità di godersi il divertimento della vecchia scuola durante le manovre di drifting e donut.