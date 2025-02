Best Cars Awards: l’amore svizzero per Alfa Romeo resta intatto

Mercoledì 26 febbraio 2025, sono stati assegnati per la 31a volta i “Best Cars Awards”. I lettori di Auto Illustrierte hanno votato i modelli Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Junior vincitori nelle rispettive categorie. Anche la categoria “Aspetto/Stile” va all’Alfa Romeo. Anche nel segmento delle utilitarie la Abarth 500e è la numero 1. Nella 31a edizione di “Best Cars” hanno gareggiato complessivamente 462 modelli in 13 categorie.

In Svizzera, i lettori di Auto Illustrierte hanno confermato per l’ottava volta consecutiva il primo posto dell’Alfa Romeo Giulia nella categoria di fascia media nella 31a votazione “Best Cars”. Il SUV Stelvio conquista per la settima volta il primo posto nella categoria “SUV/Fuoristrada”, mentre la Junior si aggiudica al suo primo anno il titolo nella categoria “Small SUV/Crossover”.

Alfa Romeo ha vinto anche nella categoria “Aspetto/Stile“. Dopo le due vittorie degli anni precedenti, quest’anno Tonale si è aggiudicato il secondo posto nella categoria “SUV compatti”, premiando così l’intera gamma di modelli della casa automobilistica del Biscione. Sin dal loro lancio sul mercato svizzero, i modelli Giulia, Stelvio e Junior si sono aggiudicati ogni anno il primo posto nelle rispettive categorie, a dimostrazione dell’apprezzamento e dell’attaccamento degli utenti svizzeri ad Alfa Romeo. Inoltre, l’Abarth 500e ha vinto nella categoria “small car”, succedendo all’Abarth 595/695, che aveva vinto in questa categoria negli anni precedenti.

“Siamo estremamente orgogliosi e grati che Alfa Romeo abbia vinto ancora una volta numerosi premi ai Best Cars Awards di quest’anno. Questi premi sono la prova del continuo supporto e apprezzamento dei nostri clienti in Svizzera. Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno votato per noi e che rendono i nostri veicoli ciò che sono: veri e propri capolavori dell’arte automobilistica”, afferma Yannick Lagger, Brand Director presso Astara.