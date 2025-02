Leapmotor sarà presente all’IAA Mobility 2025 e svelerà una nuova auto 

Leapmotor sarà presente all’IAA Mobility 2025 di Monaco (dal 9 al 14 settembre 2025). Dopo che il marchio cinese ha celebrato la sua acclamata anteprima europea nel 2023 alla fiera, considerata uno degli eventi di mobilità più importanti al mondo, Leapmotor sarà rappresentata anche quest’anno all’IAA Mobility.

Leapmotor utilizzerà l’evento per fornire uno sguardo al suo crescente portafoglio di modelli futuri: oltre ai modelli T03, B10 e C10 già presentati, la casa cinese ha in programma di presentare un’entusiasmante nuova aggiunta alla gamma di prodotti. I dettagli saranno annunciati in seguito.

Leapmotor è su un ambizioso percorso di crescita e punta a consegnare più di 500.000 veicoli nel 2025 dopo che il marchio ha raggiunto le 300.000 auto nel 2024, raddoppiando il volume di vendite dell’anno precedente. Con questo risultato, Leapmotor ha consolidato la sua posizione tra i primi tre marchi start-up NEV (New Energy Vehicle) nel mercato automobilistico cinese altamente competitivo. In Europa, la joint venture Leapmotor International (51% Stellantis / 49% Leapmotor) ha iniziato le operazioni nell’autunno 2024.

Un’offerta di modelli su larga scala mira a supportare gli obiettivi di crescita globale del marchio: nei prossimi tre anni, Leapmotor prevede di lanciare sul mercato cinque nuovi modelli, completando così il suo portafoglio di veicoli.

“La nostra presenza all’IAA Mobility 2025 di Monaco conferma la strategia a lungo termine del marchio e il ruolo chiave del mercato europeo. L’espansione globale rimane uno dei nostri obiettivi principali e l’Europa è in cima alla nostra agenda. Ciò vale ovviamente anche per la Germania, il più grande mercato automobilistico del continente. “La nostra storia di espansione internazionale del nostro marchio è iniziata qui e scriverà un nuovo capitolo all’IAA Mobility 2025”, ha affermato Zhu Jiangming, CEO globale di Leapmotor.

Il CEO di Leapmotor International, Tianshu Xin, ha aggiunto: “Siamo attivi in ​​Europa da diversi mesi ormai e abbiamo già raggiunto molti traguardi importanti. Un altro di questi è la nostra rinnovata partecipazione all’IAA Mobility, che attendiamo con ansia. Essere presenti all’IAA Mobility 2025 ci aiuterà a essere ancora più vicini ai nostri clienti europei”.

In Europa, il marchio Leapmotor trae vantaggio dalla condivisione della solida rete di vendita e assistenza del partner strategico e azionista Stellantis. E anche a Monaco è visibile la stretta collaborazione con il secondo gruppo automobilistico più grande d’Europa: infine, lo stand IAA di Leapmotor sarà situato proprio accanto a quello del marchio tedesco ricco di tradizione Opel, che è il marchio Stellantis più rappresentativo in Germania.