La prima (nuova) Fiat 500 Ibrida sarebbe già a Mirafiori

A riportare l’indiscrezione è stata la ben informata testata TorinoCronaca. La prima Fiat 500 Ibrida, la nuova generazione proposta dal costruttore torinese a partire dalla medesima base della 500 Elettrica, sarebbe già stata avvistata a Mirafiori. Presso la linea del reparto Carrozzerie dello storico stabilimento Fiat di Mirafiori avrebbe già circolato una prima Fiat 500 Ibrida, di colorazione bianca; la prima di una nuova fase produttiva che comincerà non prima del mese di ottobre di quest’anno, in anticipo secondo le previsioni iniziali.

La volontà di Stellantis, secondo le intenzioni definite a suo tempo dal precedente CEO, Carlos Tavares, e rilanciate di recente dal COO per la regione europea, Jean-Philippe Imparato, rimane quella di produrre almeno 100.000 unità l’anno per riportare a livelli produttivi di tutto rispetto lo storico stabilimento Fiat di Mirafiori. Ovvero la produzione d’auto a Torino. Accanto alla nuova Fiat 500 Ibrida rimarrà anche la variante elettrica, che in accordo con un nuovo pacco batteria, più economico, dovrebbe riuscire a garantire un apporto produttivo pari ad almeno 40.000 unità l’anno.

La nuova Fiat 500 Ibrida sarebbe praticamente identica all’attuale variante elettrica per ciò che riguarda lo stile

Secondo quanto si legge ancora su TorinoCronaca la prima scocca vista a Mirafiori sarebbe quella di una Fiat 500 Ibrida ancora “nuda”, priva quindi del propulsore. In questa fase è infatti lecito attendersi uno studio sugli ingombri utili a garantire una concreta installazione di un’unità endotermica in luogo di quella elettrica vista sulla 500 Elettrica da cui deriva. Una condizione già nota, al centro di progettualità già note e utili per approntare le effettive modifiche e differenziazioni necessarie fra i due modelli.

Allo stesso tempo la testata torinese ammette che dal punto di vista estetico la Fiat 500 Ibrida è praticamente identica all’attuale 500 Elettrica, mettendo quindi da parte le speculazioni su possibili differenze di stile fra i due modelli. Staremo a vedere cosa verrà fuori nelle prossime settimane.