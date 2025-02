DS 7 Plug-In Hybrid AWD e Michelin Crossclimate 2: i migliori alleati per la guida in inverno

La DS 7 si sente a suo agio sulle strade di alta montagna e sui sentieri forestali, completamente ricoperti di neve e ghiaccio in questo periodo dell’anno. Grazie ai motori ibridi plug-in da 300 CV e 360 ​​CV con trazione integrale 4×4 e pneumatici Michelin Crossclimate 2 SUV, è sempre pronta ad affrontare terreni scivolosi e pieni di elementi inaspettati.

Le prestazioni da SUV delle versioni Plug-In Hybrid AWD della DS 7 si adattano a qualsiasi tipo di terreno

Posizionata tra il segmento C-SUV Premium e quello D-SUV in termini di dimensioni, design, tecnologia e prestazioni, la DS 7 è alla pari con i suoi rivali di fascia alta e prestigiosi, con punti di forza quali l’elevato livello di equipaggiamento di bordo e di raffinatezza e una delle più ampie offerte di modelli ibridi plug-in del mercato. Oltre ai due motori AWD da 300 CV e 360 ​​CV, sono disponibili versioni a trazione anteriore da 225 CV e 130 CV.

La combinazione unica di sportività, esclusività ed eleganza, abbinata all’attenzione per i dettagli, fa sì che a bordo della DS 7 i concetti automobilistici più diversi, come quello delle gran turismo, si fondano con la versatilità e la vocazione all’avventura dei SUV. Tutto questo con i tratti distintivi di DS Automobiles: il meglio dell’artigianato francese, un design rivoluzionario, l’impiego delle tecnologie più avanzate e, naturalmente, un’elettrificazione ad alte prestazioni.

Gli interni della Nuova DS 7 offrono il meglio della competenza di DS Automobiles in termini di comfort, tecnologia, finiture e materiali. A seconda della finitura, i rivestimenti in pelle Nappa, con sedili lavorati con l’esclusiva tecnica Bracelet, sono disponibili nei toni Nero Basalto o Grigio Perla. Il sistema audio Focal Electra è disponibile per offrire un’esperienza sonora immersiva grazie ai suoi 14 altoparlanti, al suo subwoofer e al suo amplificatore da 515 W. Di notte, i fari DS Pixel Led Vision 3.0 adattano il livello di luminosità alle condizioni circostanti e al traffico e dirigono il fascio luminoso verso l’interno delle curve per una guida più sicura.

Grazie alla loro tecnologia all’avanguardia, le versioni AWD della DS 7 uniscono i vantaggi della trazione integrale, come maggiore aderenza e trazione su terreni difficili, maggiore accelerazione e un livello di sicurezza superiore, alle caratteristiche che definiscono la strategia di elettrificazione di DS Automobiles, come livelli di consumo di carburante tra i migliori della categoria, un comfort di guida degno della leggenda della DS “Shark” e un’ampia abitabilità interna che batte anche i concorrenti più grandi.

Grazie all’esperienza del marchio nel Campionato FIA di Formula E, queste versioni della DS 7 condividono prestazioni elevate su asfalto e fuori strada, un comportamento su strada impeccabile e capacità fuoristrada pensate per gli spiriti più avventurosi. Queste caratteristiche, unite alla qualità delle sue finiture, che riflettono il meglio della tradizione artigianale francese, al suo design innovativo e all’impiego della tecnologia, sono la ricetta del suo successo. Tutti questi sistemi ibridi sono associati a una nuova batteria da 14,2 kWh, il cui tempo di ricarica è di circa due ore su una presa da 7,4 kW.

I modelli DS 7 dotati di tecnologia Plug-In Hybrid AWD abbinano la maggiore trazione, accelerazione e sicurezza tradizionalmente garantite dai veicoli a trazione integrale a consumi ridotti, maggiore comfort di guida e grande spaziosità interna, oltre a offrire prestazioni superiori rispetto ai veicoli 4×4 convenzionali. Inoltre, l’accesso alla trazione integrale è semplice e intuitivo, poiché avviene esclusivamente tramite il selettore di modalità. La modalità selezionata viene visualizzata sul quadro strumenti digitale.

Il marchio francese ha lavorato intensamente sul funzionamento delle sue trasmissioni 4×4 per ottenere un funzionamento intuitivo ed efficiente con il massimo coordinamento tra tecnologie e motori per offrire un risultato eccezionale. Ciò consente alla tecnologia di funzionare perfettamente in modalità 100% elettrica: la batteria fornisce energia alle ruote e al motore dell’asse anteriore, mentre le ruote posteriori sono azionate dal motore elettrico posteriore. Quando la DS 7 è in modalità ibrida, le ruote anteriori sono azionate dal motore a combustione interna e dal cambio, mentre le ruote posteriori sono azionate da una combinazione di motore elettrico posteriore e batteria.

La versione da 360 CV abbina i 200 CV del suo motore a benzina ai 110 CV e 112 CV di due motori elettrici posizionati rispettivamente sull’asse anteriore e posteriore. Il risultato è spettacolare: passa da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi, mantenendo un’autonomia elettrica fino a 62 km su percorsi urbani e livelli di consumi ed emissioni di CO2 che consentono di usufruire dei vantaggi previsti dall’etichetta “Zero” della Direzione Generale del Traffico. Funziona in modalità AWD per impostazione predefinita. Passa alla trazione anteriore solo se richiesto dal conducente o se la velocità supera i 190 km/h.

DS Performance, il dipartimento Competizioni di DS Automobiles, ha lasciato il suo segno sui modelli DS 7 equipaggiati con questo motore. I creatori di due campionati FIA di Formula E hanno incorporato in questo modello impostazioni esclusive che esaltano il meglio del DNA sportivo di questo innovativo SUV. Oltre a essere dotata di un sistema di gestione dell’energia derivato dall’esperienza in pista, l’altezza della carrozzeria è stata abbassata di 15 mm per ottimizzare l’aerodinamica e le carreggiate sono state allargate di 24 mm sull’asse anteriore e di 10 mm su quello posteriore per offrire la migliore tenuta di strada.

Anch’essa dotata di trazione integrale, la DS 7 Plug-In Hybrid 300 AWD abbina un motore a benzina da 200 CV e motori elettrici sugli assi anteriore e posteriore rispettivamente da 110 e 112 CV. Può funzionare in modalità 100% elettrica a una velocità massima di 135 km/h. La sua autonomia “a zero emissioni” raggiunge gli 81 km nei percorsi urbani (WLTP EAER City) e i 63 km nei percorsi cittadini e autostradali (WLTP AER combinato). L’efficienza incontra le prestazioni: le emissioni di soli 29 g/km di CO2 per chilometro e i consumi omologati di 1,2 litri/100 km sono compatibili con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi. Copre i 1.000 metri con partenza da fermo in 25,9 secondi. Questo motore si avvia in modalità trazione integrale ed è in grado di mantenerla fino a 135 km/h, ma se dopo 300 metri non rileva problemi di fondo stradale o di aderenza, passa alla modalità ibrida 4×2.

Come compagni ideali per i percorsi invernali, DS ha scelto gli pneumatici Michelin CrossClimate 2 SUV , una scelta perfetta per muoversi in sicurezza sia in condizioni estreme di neve e freddo, sia sull’asfalto cittadino. Questo pneumatico All Season è certificato per l’uso invernale (marcatura M+S e pittogramma 3PMSF), il che lo rende un’alternativa legale alle catene quando si guida sulla neve e può essere utilizzato tutto l’anno senza dover essere sostituito al termine della stagione invernale.

Gli pneumatici Michelin CrossClimate 2 SUV sono un punto di riferimento per le loro prestazioni su superfici bagnate o innevate durante tutto il loro ciclo di vita, nonché in frenata sull’asciutto, oltre a essere leader in termini di durata. Realizzato con un’innovativa mescola termoadattiva che ottimizza l’aderenza sulla neve e si adatta meglio alle variazioni di temperatura della strada, il suo battistrada a forma di “V” aiuta a evacuare l’acqua verso i lati, migliorando la frenata su superfici umide o bagnate. Grazie al design Maxtouch Construction , che massimizza l’impronta del pneumatico a contatto con la strada per garantirne un’usura uniforme, offrono una delle durate più lunghe sul mercato.