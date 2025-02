Una Citroën C5 X è disponibile in concessionaria da 4 anni: ecco perché

Fra i modelli del costruttore francese meno diffusi, e apprezzati, degli ultimi tempi c’è sicuramente la Citroën C5 X ovvero un crossover di Segmento D che nelle speranze del costruttore avrebbe dovuto rappresentare un interessante successo commerciale non indifferente. Previsione decisamente errata dal momento che se ne vendono davvero poche unità ogni anno.

C’è poi il caso della Polonia, dove le Citroën C5 X rimangono presso i concessionari di riferimento, da nuove quindi, in molti casi per almeno 2-3 anni o anche 4 anni. È uno fra questi il caso sollevato dal portale polacco motofilm.pl che ha segnalato la disponibilità di una Citroën C5 X presso un concessionario di Gliwice, in Polonia, ancora nuova (ovvero priva di chilometraggio) con quattro anni sulle spalle. Parliamo di un’unità dotata del propulsore 1.2 PureTech da 130 cavalli di potenza proposta con un forte sconto. Questa C5 X, però, non la vuole nessuno.

Il futuro della Citroën C5 X appare oggi assai incerto

Oggi possiamo ammettere che “l’esperimento” posto in essere con la Citroën C5 X non sembra aver funzionato nel migliore dei modi, perlomeno in accordo con quelle che erano le intenzioni iniziali del costruttore francese. La C5 X è infatti una crossover di Segmento D che introduce una concezione di carrozzeria che ricade in un misto fra una berlina e una fastback; una configurazione stilistica forse non compresa fino in fondo dal pubblico, sebbene disponga di qualità non indifferenti. Ciò probabilmente anche in virtù di un approccio tipico di un modello pensato principalmente per il mercato cinese che qui non ha ottenuto il successo che ci si aspettava. Probabilmente quella fetta di pubblico che avrebbe nutrito interesse nei confronti della Citroën C5 X si è riversato sulla C5 Aircross, in virtù di un approccio da SUV più tipico e immediato.

La Citroën C5 X nuova in vendita presso lo showroom Citroën Auto-Gazda di Gliwice, in Polonia

Appare oggi difficile ipotizzare un futuro vero e proprio per la Citroën C5 X, dal momento che anche la gamma è stata fortemente ristretta puntando ora su due soli allestimenti disponibili e su una singola motorizzazione a listino.

Nonostante l’importante sconto praticato, in Polonia non si vende

Lo sconto praticato dal concessionario è piuttosto consistente. Contro un prezzo di listino locale pari a 171.840 PLN, nel 2022, pari a circa 41.456 euro oggi viene proposta a 138.900 PLN che sono pari a poco più di 33.500 euro. Una proposta decisamente concorrenziale (circa 8.000 euro di differenza, ndr) per una Citroën C5 X dotata di un equipaggiamento di sicuro interesse, che però non trova acquirenti.

La motivazione, secondo molti, andrebbe ricercata nel propulsore 1.2 PureTech col quale risulta equipaggiata già al centro di numerose controversie e problematiche; va detto però che il costruttore offre una garanzia di 10 anni o 175.000 chilometri. Ciò non basta perché probabilmente il propulsore disponibile, oltre che per una questione legata alle possibili problematiche che potrebbe nascondere, viene percepito come un’unità poco adatta a una vettura come la Citroën C5 X che presenta dimensioni piuttosto notevoli. Tutto questo in accordo con un approccio stilistico probabilmente non particolarmente compreso dall’utenza tipica del marchio e non. Prova ne è che sono molte le C5 X in Polonia nuove, o con un centinaio di chilometri percorsi, che rimangono invendute pur avendo a disposizione il più interessante 1.6 PureTech o motorizzazioni ibride.