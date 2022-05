Citroën C5 X: debutta in Italia a maggio la nuova top di gamma del brand

Citroën ha annunciato la disponibilità in Italia della nuova Citroën C5 X che rappresenta il modello di punta del marchio francese. Svelata nel 2021, esprime tutta l’esperienza di Citroën nel campo del comfort a bordo e più in generale del benessere nel mondo dell’automobile.

Ispirandosi al concept CXperience, la casa francese dimostra tutta la sua audacia e la sua capacità di innovare, creando una grande stradista che rompe le regole per offrire una vettura che associa l’eleganza e dinamismo di una berlina, il volume e la versatilità di una station wagon e la postura su strada e la posizione di guida di un SUV.

Citroën C5 X: la nuova top di gamma del brand francese da oggi è disponibili in Italia

Stare al volante della nuova C5 X Hybrid Plug-In dà la sensazione di sorvolare la strada grazie ai sedili Advanced Comfort e alle sospensioni Attive Citroën Advanced Comfort. Guidarla rappresenta un’esperienza di serenità grazie alle sue tecnologie di assistenza alla guida, al servizio della sicurezza e del comfort e al suo eccezionale isolamento acustico.

Un benessere che viene ulteriormente amplificato dalla modalità e-Comfort. La modalità 100% elettrica, fluida e silenziosa, l’assenza di vibrazioni a bordo, l’ergonomia e la facilità d’uso di interfacce e dei servizi dedicati contribuiscono a migliorare il benessere a bordo per tutti gli occupanti.

La sensazione di benessere viene amplificata anche da tecnologie all’avanguardia e al servizio del comfort e della sicurezza come l’Extended Head Up Display e una serie di aiuti alla guida che migliorano la serenità di guida del conducente come l’Highway Driver Assist o il nuovo sistema di infotainment con display HD da 12 pollici.

Per la nuova Citroën C5 X, il marchio di Stellantis ha ideato una nuova campagna di comunicazione che prevede un film pubblicitario e illustrazioni grafiche ispirate al movimento grafico Retrowave, in grado di evocare benessere e serenità. Tutta la comunicazione sarà caratterizzata dal claim “Spazio al benessere”, il principale driver attorno al quale sarà vincolata una pianificazione su TV e digital. La campagna sarà trasmessa in TV dall’11 al 21 maggio mentre può essere già visionata sul canale YouTube di Citroën Italia.

Il lancio in Italia si arricchisce con un importante iniziativa che si svilupperà sul territorio e che consentirà ai clienti di conoscere dal vivo tutti i punti di forza della vettura ibrida plug-in. Con il programma esclusivo di test drive Quattroruote C’è, realizzato insieme agli Expert Driver di Quattroruote che saranno a disposizione del pubblico e a fianco delle concessionarie, sarà possibile scoprire tutte le caratteristiche del nuovo modello durante una prova dinamica. Le giornate previste sono fissate per i prossimi venerdì e sabato di maggio: 13/14, 20/21 e 27/28.