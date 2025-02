Alfa Romeo è il mobility partner della 37a ASICS Austrian Women’s Run di Vienna

Alfa Romeo è per la seconda volta partner di mobilità dell’ASICS Austrian Women’s Run ( https://www.oesterreichischer-frauenlauf.at/de ). Durante l’evento saranno esposte vetture del Biscione, in particolare l’Alfa Romeo Junior, sia come safety car che come veicolo da esposizione. La 37a ASICS Austrian Women’s Run si svolgerà il 25 maggio 2025 al Prater di Vienna. Ogni anno più di 25.000 donne e ragazze partecipano all’ASICS Austrian Women’s Run, dimostrando coraggio, solidarietà e fiducia in se stesse.

ASICS Austrian Women’s Run: Alfa Romeo sarà partner dell’evento per la seconda volta

Anche la talentuosa maratoneta Julia Mayer sarà presente ancora una volta. Conosciuta come la maratoneta più veloce d’Austria, Mayer è anche ambasciatrice del rinomato marchio automobilistico italiano Alfa Romeo. La collaborazione tra questa affermata atleta e il prestigioso marchio ha avuto inizio nel 2023 e da allora ha avuto un impatto significativo.

La passione e l’entusiasmo di Julia Mayer per Alfa Romeo hanno contribuito a rafforzare la visibilità e la notorietà del marchio, favorendo una crescente popolarità. Il suo coinvolgimento non solo ha arricchito l’immagine del brand, ma ha anche giocato un ruolo determinante nel consolidamento della tendenza positiva di crescita della casa milanese, avvicinando ancora di più il marchio al grande pubblico. Il suo impegno continuo e la sua presenza costante sono un valore aggiunto per Alfa Romeo, consolidando ulteriormente il legame tra l’atleta e il marchio italiano, simbolo di prestazioni e stile.

Grégory Hardouin, Direttore Alfa Romeo Austria ha dichiarato in proposito: “Sono molto contento di essere ancora una volta il partner di mobilità dell’ASICS Austrian Women’s Run. È l’ambiente ideale per un marchio sportivo come Alfa Romeo per presentarsi al grande pubblico. Perché il nostro tradizionale marchio italiano attribuisce grande importanza al coraggio, alla solidarietà e alla fiducia in se stessi, proprio come i corridori impegnati che partiranno dal Prater di Vienna. E chi volesse vedere in azione la compatta sportiva Junior, avrà l’occasione ideale alla Women’s Run di Vienna. In qualità di safety car, Junior accompagnerà i corridori durante tutta la manifestazione per garantire la loro sicurezza.”