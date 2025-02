Qualcuno ha pensato di trasformare la propria Dodge Charger in una sorta di bizzarro pick-up

Il frontale aggressivo della Dodge Charger ha da sempre evocato somiglianze con i robusti pick-up Ram. Ma un’officina del Rhode Island ha deciso di portare questa somiglianza a un livello completamente nuovo, trasformando la muscle car in un autentico pick-up.

Dietro questa audace metamorfosi c’è Smyth Kit Cars, un’azienda specializzata in conversioni uniche. Il team ha preso una vecchia Charger e l’ha completamente rivoluzionata, adattandola al mondo dei pick-up. Questa creazione è solo una delle tante proposte disponibili sul loro sito web, dove sono presenti diversi body kit dedicati alle Charger.

A prima vista, potrebbe sembrare una trovata bizzarra, di sicuro una tra le tante modifiche fuori dagli schemi. Eppure, pr qualcuno, specie Oltreoceano, questa ibridazione tra muscle car e pick-up ha perfettamente senso. Le Charger non sono mai state considerate delle “show car” per la loro linea massiccia, mentre i pick-up sono pratici ma spesso meno agili da guidare. Quindi, combinando le due cose, si ottiene un veicolo ibrido che coniuga muscoli e funzionalità.

Il fondatore dell’officina Mark Smith ha voluto alzare l’asticella: “Abbiamo già rivoluzionato il mondo dei piccoli camion con il nostro pick-up Jetta. Ma era solo questione di tempo prima che mettessimo mano a una grande berlina V8 per creare un ibrido all’americana”. Smith sottolinea come la Dodge Charger, prodotta dal 2005 al 2020, sia una delle poche muscle car a quattro porte, rendendola la candidata perfetta per questa trasformazione.

Il vero protagonista della conversione, però, è il vano di carico. Spazioso e funzionale, è perfetto per chi desidera un pick-up dall’anima sportiva. E per chi vuole un look ancora più esclusivo, Smyth Kit Cars propone anche versioni a tema polizia o con dettagli ispirati alle Hellcat.

Smith descrive con entusiasmo il risultato finale di questa Charger rivoluzionata: “Questo ibrido è perfetto come mezzo di trasporto quotidiano, ma farà anche una gran figura nei raduni di auto e caffè”.