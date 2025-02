Alfa Romeo presenta la nuova serie speciale Intensa

Al via oggi la prima tappa del roadshow internazionale dedicato alla nuova serie speciale Intensa, una celebrazione dell’identità Alfa Romeo attraverso interventi di design esclusivi che ne esaltano l’anima potente e la sfrontata eleganza. Per la prima tappa del roadshow internazionale, il brand ha selezionato il suo Museo Storico di Arese. All’interno di quell’icona della sua storia, Alfa Romeo svela questa nuova edizione speciale che eleva il piacere di guida e la sua bellezza senza tempo a una nuova dimensione, dove estetica e tecnologia si fondono per creare un’intensità di emozioni unica.

Prende il via oggi in Italia l’entusiasmante roadshow internazionale dedicato alla nuova serie speciale Intensa

Dopo l’evento italiano che ha dato il via al roadshow internazionale, ad aprile si apriranno gli ordini della Junior Intensa, completando il piano di lancio della nuova serie speciale iniziato quest’anno al Salone di Bruxelles, quando sono stati aperti gli ordini per i modelli Tonale, Giulia e Stelvio.

Protagonista assoluta è l’eleganza distintiva dei dettagli dorati, omaggio alla vittoria, al valore e all’esclusività che da sempre caratterizzano il DNA Alfa Romeo. Questi raffinati elementi impreziosiscono ogni modello della nuova serie speciale Intensa, esaltando le linee scolpite della carrozzeria e conferendole un’aura di ricercata raffinatezza. All’interno, l’atmosfera Heritage si riflette nelle cuciture a contrasto, abbinate a materiali pregiati e finiture esclusive, che sottolineano l’artigianalità e la cura dei dettagli.

Del resto, come testimoniano le innumerevoli gemme custodite nella collezione del Museo Storico Alfa Romeo, l’oro non è solo una scelta estetica di grande fascino, ma anche un segno distintivo che attraversa i decenni, incarnando l’essenza stessa del marchio in termini di eleganza stilistica, artigianalità, supremazia tecnologica e sportiva. Dalle raffinate lavorazioni ispirate all’alta oreficeria fino ai nomi iconici come Freccia d’Oro e Quadrifoglio Oro per le sue creazioni più performanti, questo colore ha sempre svolto il ruolo di chiave di volta visiva ed emozionale, con la capacità di esaltare il valore di ogni modello e consacrare le vittorie più prestigiose nei diversi ambiti in cui il marchio si è cimentato.

La storia di Alfa Romeo è indissolubilmente legata all’innovazione tecnica, alla sportività e alla forte identità nazionale. Sin dalle prime vittorie nelle competizioni automobilistiche, il marchio ha sempre focalizzato l’attenzione sulla ricerca avanzata e lo sviluppo, creando vetture che incarnano l’eccellenza. Guidare un’Alfa Romeo non è solo un atto di spostamento, ma un’esperienza intensa, dove dinamica di guida, agilità e l’interazione uomo-macchina si fondono in un piacere che pochi altri marchi riescono a eguagliare. La storia del marchio, che affonda le sue radici nel 1910, è costellata da momenti significativi, tra sfide economiche, trionfi sportivi e innovazioni industriali. Ogni tappa della sua evoluzione ha contribuito a forgiare un’identità forte e appassionata, che riflette la cultura e lo stile di vita italiani. Il concetto di intensità attraversa tutta la sua storia, rendendo Alfa Romeo un marchio unico e amato in tutto il mondo.

Lo spirito che anima la serie speciale Intensa è ben espresso dalle celebri parole di Orazio Satta Puliga, direttore tecnico di Alfa Romeo dopo la Seconda Guerra Mondiale: “Alfa Romeo non è solo una fabbrica di automobili: le sue auto sono qualcosa di più di semplici modelli costruiti in modo convenzionale. È una sorta di malattia, una passione per il mezzo di trasporto. È uno stile di vita, un modo speciale di progettare un veicolo a motore. Qualcosa che sfida le definizioni. I suoi componenti sono simili a quei tratti irrazionali dello spirito umano che non possono essere spiegati con una logica comune.” Questa citazione incarna perfettamente l’anima di Alfa Romeo, riflettendosi nella serie speciale INTENSA, dove ogni elemento è stato concepito per offrire un’esperienza straordinaria che celebra una storia leggendaria e si proietta nel futuro della mobilità.

Nello specifico, Tonale Intensa presenta cerchi in lega bicolore da 20” con un nuovo design, finiture diamantate oro chiaro e verniciatura opaca grigio scuro Dark Miron. Gli esterni hanno un look decisamente sportivo, caratterizzato da modanature e terminali di scarico verniciati nero lucido con accenti Dark Miron opachi, esclusive pinze freno nere con firma Alfa Romeo in oro chiaro e doppi terminali di scarico cromati (disponibili nella versione Plug-in Hybrid Q4). Tre le tinte disponibili: Rosso Alfa, Verde Montreal e Nero Alfa. Gli interni propongono un raffinato contrasto cromatico e sono impreziositi dai nuovi sedili in Alcantara nera, con cuciture a contrasto color pelle, logo Alfa Romeo ricamato sui poggiatesta anteriori in cuoio e cuciture a contrasto grigio antracite, esclusive della versione Intensa.

Anche la plancia è stata impreziosita, ora con esclusivi rivestimenti in Alcantara con cuciture a contrasto cuoio, illuminazione ambientale multicolore e il nuovo volante bicolore con accenti cuoio e cuciture a contrasto color pelle. La “firma” della serie speciale è rappresentata dai loghi Intensa nell’abitacolo, ricamati sul bracciolo centrale anteriore e impressi a caldo sui pannelli laterali interni dei sedili anteriori.

Completano l’abitacolo i pannelli porta con cuciture a contrasto in colore cuoio. Nell’abitacolo di Tonale spiccano le caratteristiche introdotte di recente con il MY25: il tunnel centrale ridisegnato con il nuovo selettore rotativo per il cambio automatico e il display del quadro strumenti rinnovato. Tonale Intensa ha di serie le specifiche più complete, tra cui dotazioni tecniche e tecnologiche di alto livello come le sospensioni elettroniche a controllo elettronico e la guida assistita di livello 2, oltre a contenuti premium come l’impianto audio Harman Kardon da 470 W con 14 altoparlanti e subwoofer e i sedili riscaldati con regolazione elettrica a 8 vie con 3 memorie di impostazione per il sedile del conducente. I motori disponibili sono l’Ibrida Plug-In Q4 da 280 CV con cambio automatico a 6 marce, l’Ibrida da 160 CV con tecnologia turbo a geometria variabile (VGT) e cambio automatico a doppia frizione a 7 marce e il Turbo Diesel da 130 CV con cambio automatico a doppia frizione a 6 marce. Insomma, l’offerta Tonale è davvero completa, per soddisfare le esigenze di ogni cliente.

L’accattivante Stelvio Intensa si distingue per i cerchi in lega da 20 pollici opachi con finitura oro chiaro e pinze freno nere con dettagli oro chiaro. L’estetica degli esterni è ulteriormente impreziosita dalla bandiera italiana sugli specchietti retrovisori, disponibili in Nero Vulcano, Verde Montreal, Rosso Etna (metallizzato) e Rosso Alfa (pastello). Gli interni della Stelvio presentano sedili sportivi in ​​pelle con bracciolo centrale color cuoio e cuciture abbinate che si estendono alla plancia, ai pannelli delle portiere e ai sedili posteriori. La stessa combinazione di colori si ritrova anche sul volante, dove accenti specifici color cuoio si fondono perfettamente con i rivestimenti in Alcantara nera.

Gli interni trasmettono qualità e raffinatezza attraverso dettagli caratterizzanti come il logo Alfa Romeo ricamato sui poggiatesta anteriori, il ricamo “Intensa” in nero sul bracciolo centrale e la plancia rivestita in pelle. La Stelvio presenta anche componenti in alluminio, come pedali sportivi e paddle shifter, per esaltarne il carattere sportivo. Le specifiche tecniche includono sospensioni con controllo dinamico sinaptico (SDC), che assicurano dinamiche di guida precise e agili. Stelvio Intensa è offerto in abbinamento al motore turbo benzina GME da 280 CV, sia con trazione integrale sia posteriore, e con i motori JTDM da 210 CV (AWD) e 160 CV (RWD).

Non meno affascinante è l’Alfa Romeo Giulia Intesa, dotata di cerchi in lega da 19 pollici diamantati in due tonalità con finitura opaca e pinze freno nere impreziosite da dettagli in oro chiaro. Il design distintivo della Giulia è completato dalla bandiera italiana sulle calotte degli specchietti retrovisori. I colori disponibili includono Nero Vulcano, Verde Montreal, Rosso Etna (metallizzato) e Rosso Alfa (pastello). Gli interni trasmettono qualità e raffinatezza attraverso l’uso di materiali prestigiosi, come la pelle sulla plancia e sui pannelli delle portiere. I sedili in pelle, con un bracciolo centrale color cuoio e cuciture abbinate, aggiungono un tocco elegante e sportivo.

La stessa combinazione di colori si può vedere anche sul volante, dove specifici accenti color cuoio si fondono perfettamente con il rivestimento in Alcantara nero. Componenti in alluminio, tra cui pedali sportivi e paddle shifter, completano gli interni. La Giulia INTENSA presenta anche un ampio display TFT da 12,3 pollici, nonché un sistema di infotainment con uno schermo da 8,8 pollici dotato di navigazione e sistema audio Harman Kardon. I motori includono il modello a benzina da 280 CV disponibile sia con trazione posteriore che integrale, il JTDM da 210 CV con trazione integrale e il JTDM da 160 CV con trazione posteriore.

Infine, Junior Intensa è dedicata a chi cerca una vettura compatta e versatile senza rinunciare alla raffinatezza e alla sportività tipiche del brand. Esternamente, offrirà cerchi in lega da 18 pollici diamantati in due tonalità e dettagli in oro chiaro. Il body kit, in nero lucido con dettagli oro, ne esalta ulteriormente la sportività. Junior Intensa sarà disponibile in Nero Tortona e Rosso Brera.

L’atmosfera degli interni è caratterizzata da un elegante utilizzo del colore beige: il logo Alfa Romeo è ricamato sui poggiatesta anteriori e cuciture beige impreziosiscono i pannelli porta, il volante e il bracciolo centrale con la firma ricamata “Intensa” che contraddistingue chiaramente l’allestimento. I sedili con le loro eleganti cuciture grigio antracite sono rivestiti in Alcantara, materiale che avvolge anche la plancia e il tunnel centrale, per un ambiente raffinato. Junior Intensa includerà anche il Techno Pack, per un comfort di guida superiore. Per quanto riguarda le motorizzazioni, questa serie speciale è disponibile nella configurazione ibrida da 136 CV, come l’Ibrida Q4 da 145 CV, oppure nella versione elettrica da 156 CV.