Nuova Peugeot RCZ: in un video anticipano il suo design

Theottle, un artista specializzato in rendering digitali, ha recentemente condiviso su YouTube il suo processo creativo per realizzare una ipotetica nuova Peugeot RCZ, immaginata per il 2026. Pur non essendo necessariamente l’auto sportiva più emozionante al mondo, la sua proposta rappresenterebbe comunque un gradito ritorno per il marchio francese, che da anni non offre un modello simile nel proprio portafoglio.

Ecco come viene ipotizzato il design della nuova Peugeot RCZ

Sebbene non sia necessario essere fan della Peugeot per apprezzare il progetto, la nuova Peugeot RCZ immaginata ricalca in modo evidente il design dell’originale, un modello che ha lasciato il mercato ormai dieci anni fa (come passa in fretta il tempo). Il rendering mostra chiaramente il richiamo a elementi stilistici delle attuali Peugeot, ma con la familiarità del design compatto e a due porte che rende immediatamente riconoscibile il modello, almeno per chi ricorda l’auto originale.

La Peugeot RCZ originale fu prodotta tra il 2009 e il 2015 dalla Magna Steyr in Austria. Questa coupé sportiva con un layout 2+2 (ma scomodo per i passeggeri posteriori) condivideva la piattaforma con la Peugeot 308 della stessa epoca, cercando di competere con modelli come la Volkswagen Golf e l’Audi TT.

La RCZ era alimentata da motori a quattro cilindri turbocompressi, con un’opzione diesel disponibile per i mercati europei, e offriva sia una trasmissione manuale a sei marce che un cambio automatico. Il modello di punta, capace di 270 cavalli, accelerava da 0 a 100 km/h in meno di sei secondi, raggiungendo una velocità massima di 250 km/h.

Se mai dovesse esserci una nuova Peugeot RCZ (cosa che sembra improbabile), probabilmente sfrutterebbe la stessa piattaforma dell’ultima 308, condivisa anche con la 408, DS 4, Citroen C5 X e Opel Astra L, offrendo una varietà di opzioni di motorizzazione moderne e potenti.