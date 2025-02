Nuova Fiat Tipo: in un video rinasce con caratteristiche inedite

Al momento non è prevista una nuova Fiat Tipo. A fine anno la sua produzione si dovrebbe interrompere in maniera definitiva. Al suo posto arriveranno due modelli attualmente conosciuti con il soprannome di Giga Panda e Panda Fastback che però abbiamo saputo avranno altri nomi quando finalmente arriveranno sul mercato. Si tratta di due auto della nuova famiglia Panda che ha preso il via con il debutto della Grande Panda.

Ecco come viene immaginato sul web il design di una nuova Fiat Tipo

Nonostante ciò, Tipo continua ad avere molto estimatori come si evince da vari render apparsi sul web ad immaginare come sarebbe una nuova generazione che purtroppo non ci sarà. L’ultimo esempio è quello del designer e archietto Tommaso D’Amico che sul suo canale di YouTube ha immaginato quello che potrebbe essere il design di una nuova Fiat Tipo.

Tommaso D’Amico ha sviluppato un nuovo concept esclusivo chiamato nuova Fiat Tipo Evoluzione, che fornisce una propria personalmente ipotesi di come potrebbe essere una nuova reinterpretazione del modello in cui vengono enfatizzate le sue caratteristiche sportive e emozionali. Il render del modello è stato accuratamente ottimizzato per ogni dettaglio, evidenziando una plancia evoluta equipaggiata con opzioni di ultima generazione che promettono un’esperienza coinvolgente per gli occupanti.

Il concept di questa nuova Fiat Tipo propone l’impiego di un motore 1.6 Turbo benzina da 150 CV, abbinato a un cambio automatico e trazione posteriore (con opzioni future di motori BEV e PHEV). Oltre alle caratteristiche già menzionate, il modello presenta cerchi da 19″ e una carrozzeria disponibile in una gamma di colori vivaci e tinte metallizzate che ne esaltano l’appeal visivo.

Si tratta sicuramente di un progetto interessante che però come dicevamo poc’anzi difficilmente troverà spazio nella gamma di Fiat in futuro, dato che al momento sembrano altri i piani di espansione della principale casa automobilistica italiana che da poco ha fatto debuttare sul mercato Fiat Grande Panda e che poi si preparerà al lancio dei due nuovi modelli di cui vi parlavamo poc’anzi.