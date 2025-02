Coppa delle Alpi 2025: il programma dell’evento per auto storiche

Si avvicina a passo spedito il rendez-vous con la Coppa delle Alpi 2025, un evento per auto storiche che offre una miscela di fascino e glamour ad alto livello. Le date da segnare in agenda sono quelle dal 12 al 16 marzo prossimi. Dopo lo schema originale seguito per l’edizione del 2024, quest’anno il noto evento recupera il suo format classico di gara di regolarità.

Le verifiche sportive, previste per le 17 di mercoledì 12 marzo, saranno seguite, nel centro di Brescia, da un trofeo dedicato alla città lombarda, con un confronto a coppie di concorrenti che saprà intrattenere il pubblico, spingendo in alto l’adrenalina, pur trattandosi di una sfida di precisione, non di velocità.

Il giorno dopo, giovedì 13 marzo, l’inizio della prima tappa, che darà l’avvio ufficiale alla manifestazione in esame, chiamata ad aprire l’edizione 2025 del Campionato Italiano Grandi Eventi di ACI Sport. Lo start sempre da Brescia, capitale della 1000 Miglia. Da qui il corteo di auto storiche si muoverà alla volta del Lago d’Iseo, risalendo poi la medio-alta Valcamonica fino a Darfo Boario, per raggiungere Tirano, a fine mattinata. Qui si svolgerà la pausa pranzo.

Dopo la sosta, gli equipaggi torneranno in macchina, per raggiungere il Passo dell’Aprica, Livigno e St Moritz. Dalle celebre località svizzera comincerà a prendere forma, nella giornata di venerdì 14 marzo, la seconda tappa della Coppa d’Oro delle Alpi, alla volta del Passo del Fuorn e della Val Müstair.

Qui, il suggestivo Monastero di San Giovanni (patrimonio UNESCO) e il Lago di Resia (con il suo campanile che emerge dalle acque) faranno da sfondo al passaggio delle auto storiche, regalando ai protagonisti dell’evento altre emozioni di alta gamma, destinate a fissarsi per sempre nel cuore. La pausa pranzo andrà in scena in Austria, nella località di Stams.

Poi il rientro in Italia, nel pomeriggio, con destinazione Bressanone, dove gli equipaggi potranno concedersi una pausa di meritato riposo, che servirà anche a mettere insieme i ricordi raccolti fino a quel momento. Nella giornata di sabato 15 marzo prenderà forma le terza ed ultima tappa della Coppa delle Alpi 2025, con altri itinerari da sogno fra i passi Gardena e Pordoi, la Val di Fassa e la Val di Fiemme, il Lago della Serraia e Baselga di Pinè.

In quest’ultima cornice ambientale verrà incastonato un nuovo appuntamento culinario, destinato a soddisfare il palato degli ospiti, prima della ripartenza. Questa avverrà nelle prime ore del pomeriggio, in direzione di Trento e di Ponte di Legno-Tonale, dove si svolgerà la cerimonia di premiazione. Sarà un modo per gratificare i più bravi e, soprattutto, per ritrovarsi tutti insieme, in una cornice elegante, dove rivivere le emozioni vissute con le proprie auto storiche alla Coppa delle Alpi 2025, riservata ad un massimo 80 vetture costruite fino al 1990.

Programma Coppa delle Alpi 2025

MERCOLEDÌ 12 MARZO

14:00–16:00 Verifiche sportive e tecniche e consegna materiale di gara presso il Paddock a Brescia

17:30 1° Trofeo Città di Brescia

20:00 Esposizione vetture a Brescia

GIOVEDÌ 13 MARZO

TAPPA 1

9:00 Partenza 1a Tappa Brescia – St. Moritz

dalle 13:00 Pranzo in gara a Tirano

16:30 Coffee break a Livigno

18:30 Arrivo prima vettura a St. Moritz

VENERDÌ 14 MARZO

TAPPA 2

8:00 Partenza 2a tappa St. Moritz – Bressanone

dalle 13:00 Pranzo in gara a Stams

18:15 Arrivo prima vettura a Bressanone

dalle 18:15 The caldo ed esposizione vetture in Piazza del Duomo a Bressanone

SABATO 15 MARZO

TAPPA 3

8:45 Partenza 3a tappa Bressanone – Ponte di Legno

dalle 13:00 Pranzo in gara a Baselga di Pinè

17:30 Arrivo prima vettura a Passo del Tonale

dalle 17:30 1° Trofeo Ponte di Legno presso il Circuito Pista Ghiaccio Val di Sole

20:00 Cena e premiazione presso il Passo del Tonale

Fonte | Coppa dell Alpi