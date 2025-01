1000 Miglia Experience USA Florida: una mostra fotografica anticipa l’evento

Mentre a Brescia comincia il conto alla rovescia per l’edizione 2025 della 1000 Miglia Classica e del Ferrari Tribute 1000 Miglia, in programma dal 17 al 21 giugno prossimi, dall’altra parte dell’Oceano si avvicina a passo spedito la 1000 Miglia Experience USA Florida. L’evento, alla sua prima edizione, andrà in scena nella parte meridionale del Sunshine State, dove porterà lo spirito della Freccia Rossa, in un contesto ambientale completamente diverso da quello storico.

Tre le tappe in programma, con start da Miami il 23 febbraio e ritorno nella stessa città due giorni dopo. Previsto un percorso di gara molto gradevole anche se privo del fascino culturale e geografico della sfida cui rende omaggio. La manifestazione americana è organizzata da Ega Worldwide Congress and Events, con licenza di 1000 Miglia. Si può ipotizzare un grande successo in termini di adesioni, per la forte concentrazione di auto storiche di altissimo valore collezionistico in quel continente.

A circa un mese dalla 1000 Miglia Experience USA Florida, nello stesso Stato ha preso forma una mostra fotografica che ne anticipa l’arrivo. Ieri il vernissage, presso l’Istituto Italiano di Cultura a Miami, alla presenza di Michele Mistò, Console Generale d’Italia di Miami. Qui ci si può tuffare nella storia di quella che Enzo Ferrari definiva la corsa più bella del mondo, con un viaggio per immagini, di valore immersivo.

Il titolo della rassegna è emblematico e racconta in modo efficace i suoi contenuti: “1000 Miglia tra paesaggi e borghi storici italiani“. Per quanti volessero visitarla, diciamo che ci sarà tempo fino al 10 aprile 2025, quando l’appuntamento giungerà al suo epilogo. Negli spazi espositivi, dedicati alla memoria della leggendaria 1000 Miglia, si potranno ammirare più di 30 scatti, che ripercorrono la storia della gara, dalle mitiche edizioni di velocità a quelle della moderna gara di precisione regolaristica.

Il tutto con l’obiettivo di mettere in risalto il connubio, proprio della Freccia Rossa rievocativa, fra gioielli di design a quattro ruote e luoghi incantevoli d’Italia. Una miscela inebriante, che lascia storditi al cospetto di carrozzerie da sogno, bellezze naturalistiche e spettacolari scorci urbani.

Tornando alla 1000 Miglia Experience USA Florida, che è l’evento più succoso di questo sbarco oltreoceano, abbiamo già fatto cenno al fascino del percorso messo sul piatto dai promotori. Questo offrirà agli equipaggi, a bordo delle loro auto storiche da sogno, la possibilità di tuffarsi nei panorami selvaggi del parco nazionale dell’Everglades, per giungere a Naples, passando poi da Fort Myers, Venice e St. Petersburg per arrivare a Tampa, dove la prima tappa avrà il suo epilogo.

Il secondo giorno la preziosa carovana motoristica ritornerà sulla sponda Sud-Occidentale della Florida toccando Cape Canaveral, per poi iniziare la discesa fino al traguardo di tappa a West Palm Beach. Da qui, nella giornata di martedì 25 febbraio, il colorato e rombante corteo farà ritorno a Miami, con transito nei luoghi simbolo di questa suggestiva città della Florida, teatro dell’arrivo finale.

La vera 1000 Miglia Classica, ossia quella italiana, si disputerà invece, come dicevamo, dal 17 al 21 giugno. L’evento rievocativo, col format della regolarità, si appresta a spegnere le 43 candeline. Oggi la manifestazione non si svolge più con la formula della velocità, sospesa nel 1957, dopo il drammatico incidente occorso alla Ferrari 335 S del marchese Alfonso de Portago, con un triste conteggio di vittime. Il fascino dell’evento resta però immutato, anche se le alchimie espressive sono diverse.

Già scaduto, da alcuni giorni, il termine per formalizzare l’iscrizione, mentre la conferma di avvenuta accettazione, con conseguente pubblicazione dell’elenco delle vetture ammesse, verrà inviata entro il 4 aprile ai fortunati protagonisti. Nella stessa data la (verosimile) divulgazione ufficiale della lista dei partecipanti ai media. Si annuncia la solita miscela di modelli da sogno e vip, che negli anni ha reso imperdibile questo appuntamento col cronometro e coi pressostati.