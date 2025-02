Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Alfa Romeo Giulia a febbraio 2025

La nuova Alfa Romeo Giulia è una delle prossime novità previste per la gamma del Biscione. Il suo debutto dovrebbe avvenire circa 6 – 9 mesi dopo il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio. Attualmente si dice che possa avvenire nella primavera del 2026 ma ovviamente non possiamo escludere qualche piccolo ritardo. Di certo però la presentazione avverrà entro la fine di quell’anno.

Ecco come cambierà la nuova Alfa Romeo Giulia sulla base delle ultime indiscrezioni trapelate a febbraio 2025

Della nuova Alfa Romeo Giulia sappiamo che sarà prodotta a Cassino su piattaforma STLA Large e sarà dunque leggermente più lunga e più larga rispetto al modello attuale. Se originariamente doveva essere solo elettrica, adesso sappiamo con certezza che ci sarà almeno una versione termica quasi certamente ibrida che però arriverà in un secondo momento. Il debutto infatti avverrà con la versione elettrica che rappresenterà la stragrande maggioranza della sua gamma compresa la top di gamma Quadrifoglio con oltre mille cavalli di potenza.

Anche dal punto di vista del design la nuova Alfa Romeo Giulia stupirà e non poco rispetto al modello attuale. Oltre ad ereditare tutta una serie di elementi di design visti con Alfa Romeo Junior, come coda tronca, fari affilati, firma luminosa a V al posteriore, targa centrale e scudetto chiuso, si dice che questa vettura pur rimanendo nel novero delle berline guarderà come stile ai crossover. Dunque non si tratterà più di una tradizionale berlina sedan come il modello attuale ma di di una berlina fastback a ruote alte con coda tronca e tetto spiovente nel posteriore.

Un’idea più precisa su quello che sarà il design della nuova Alfa Romeo Giulia lo inizieremo ad avere quando sarà svelata la nuova Alfa Romeo Stelvio in quanto le due auto avranno ovviamente molti punti in comune. La differenza principale è che Stelvio sarà un vero e proprio SUV con caratteristiche di robustezza etc che saranno ulteriormente amplificate con la seconda generazione mentre come detto Giulia rimarrà una berlina ma il suo stile sarà più vicino a quello di auto quali Peugeot 408, Renault Arkana o Citroen C5 X ma ovviamente con un aspetto molto più elegante e premium.