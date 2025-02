Nico Pino prova la Citroën C3 Rally2

Nell’ambito del programma Stellantis Motorsport Young Driver Program (YDP), il ventenne pilota cileno Nico Pino ha vissuto la sua prima esperienza al volante di una Citroën C3 Rally2 in una sessione di test organizzata da Citroën Racing. Pilota di corse su pista e endurance, Nico Pino aveva già testato la monoposto completamente elettrica DS E-Tense FE25 alla fine del 2024. Il programma Stellantis Motorsport Young Driver è stato creato per identificare, formare e sviluppare piloti talentuosi ed emergenti in vari rami del motorsport.

Dopo aver mosso i primi passi nel karting e nelle corse monoposto (Formula 4 ed Euroformula), nel 2021 il pilota cileno Nico Pino è passato alle corse endurance, gareggiando nell’Asian Le Mans Series, nell’European Le Mans Series, nell’IMSA Weathertech SportsCar Championship e nel FIA World Endurance Championship (WEC). Dopo essere salito sul podio LMP2 alla 24 Ore di Le Mans del Centenario nel 2023 e aver ottenuto il terzo posto nella classe GT3 alla 6 Ore di San Paolo nel 2024, Nico Pino ha recentemente partecipato alla 24 Ore di Daytona (Florida, USA) a bordo di un prototipo della classe top di gamma GTP (Hypercar).

Individuato da Stellantis Motorsport e invitato a partecipare al Young Driver Program (YDP) nell’aprile 2024, Nico Pino aveva già avuto modo di testare le monoposto completamente elettriche Gen2 DS E-Tense FE21 e Gen3 DS E-Tense FE25 durante otto sessioni di test tra aprile e novembre 2024. L’11 febbraio, il talentuoso e versatile giovane cileno ha vissuto la sua prima esperienza nel rally, guidando una Citroën C3 Rally2 durante una sessione di test organizzata e supervisionata da Citroën Racing sulla ghiaia di Saint-Brès, vicino ad Alès.

Sotto la pioggia battente, Nico ha gradualmente preso confidenza con le condizioni umide e scivolose, imparando a frenare in pista su superfici sconnesse e, soprattutto, a comunicare con il suo copilota di giornata, Guillaume Mercoiret, un aspetto fondamentale del rally che non fa parte del suo solito assetto. Guidato da Yohan Rossel, recente vincitore della classe WRC2 al Rallye Monte-Carlo, e supportato da Rossel Compétition, Nico ha rapidamente afferrato le basi del rally, la sua sicurezza è aumentata man mano che percorreva più chilometri.

Abituato a linee di gara molto precise nelle gare su circuito e strategie di lunga durata, Nico Pino ha dovuto adattare il suo stile di guida in modo completo durante questa esperienza iniziale di rally su ghiaia. A differenza delle gare di durata, in cui ogni curva viene ripetuta più e più volte con una linea di gara definita, il rally richiede la capacità di adattarsi quasi istantaneamente alle condizioni, con superfici stradali diverse, curve sconosciute e grip in continuo cambiamento.

“La cosa che mi ha sorpreso di più è stata dover reagire costantemente. Nelle gare di endurance, abbiamo un set di riferimenti precisi a ogni giro. Qui, la superficie cambia costantemente e ho dovuto fidarmi delle note di andatura e del mio feeling e adattare la mia linea in tempo reale. È una sfida completamente diversa, ma è un’esperienza di apprendimento incredibile” , ha spiegato Nico Pino.

Didier Clement: Responsabile Sportivo Stellantis Motorsport Customer Racing: “Il programma Stellantis Motorsport Young Driver è progettato per identificare e sviluppare i piloti di talento del futuro offrendo loro un’esperienza unica in vari rami del motorsport. Il passaggio di Nico Pino al rally con la Citroën C3 Rally2 è l’illustrazione perfetta di questo approccio. Siamo convinti che la versatilità sia una qualità essenziale per i piloti di alto livello e questa esperienza immersiva nel rally è una fase fondamentale del suo apprendimento. Non vediamo l’ora di vedere come Nico integrerà questa esperienza nel resto della sua carriera”.