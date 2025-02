Leapmotor conferma ufficialmente quale modello sarà venduto in Sud America

L’anno 2025 segnerà l’inizio di una nuova ed elettrizzante storia per Stellantis in Sud America. In una serie web senza precedenti, Leapmotor conferma che la C10 sarà uno dei modelli che il marchio venderà nella regione, a partire da Brasile e Cile. Il SUV elettrificato farà parte di una gamma progettata appositamente per le esigenze e i desideri dei clienti del Sud America.

I primi esemplari prototipali del nuovo modello C10 sono attualmente impegnati in un intenso programma di test condotti dagli ingegneri presso lo Stellantis Tech Center South America. Queste prove, articolate su diversi scenari di utilizzo e condizioni estreme, mirano a verificare il comportamento del veicolo in situazioni reali, valutandone prestazioni, resistenza e affidabilità nel tempo. L’obiettivo principale del team di sviluppo è assicurare che il C10 rispetti gli elevati standard di qualità, solidità strutturale ed efficienza imposti dall’azienda, garantendo al contempo un prodotto in linea con le esigenze specifiche dei mercati locali.

Questo processo di validazione rientra nell’approccio globale adottato da Stellantis per tutti i marchi che compongono il gruppo, assicurando che ogni nuovo modello destinato alla regione sudamericana offra un’esperienza di guida sicura, confortevole e all’avanguardia, indipendentemente dalle condizioni ambientali e stradali in cui verrà utilizzato.

Questi test vengono effettuati nel rispetto di rigidi protocolli di riservatezza e, in via eccezionale, Stellantis e Leapmotor hanno autorizzato la registrazione di alcune immagini di queste valutazioni e la loro presentazione in diversi episodi di una serie web esclusiva. In questa prima puntata potrete seguire l’arrivo delle prime Leapmotor C10 nella regione e le aspettative di Emanuele Cappellano, Presidente di Stellantis in Sud America, e Fernando Varela, Vicepresidente di Leapmotor in Sud America, riguardo a questo nuovo capitolo verso una mobilità sicura, accessibile e sostenibile.