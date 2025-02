Fiat 500 Electric Giorgio Armani Collector’s Edition arriva in un altro paese

La nuova Fiat 500 Electric Giorgio Armani Collector’s Edition è la massima espressione del design “Made in Italy” nel settore automobilistico. Il modello da collezione rappresenta un mix armonioso tra l’eleganza dell’iconico marchio di moda Giorgio Armani e l’impegno di FIAT per una mobilità sostenibile. La nuova Fiat 500 Electric Giorgio Armani Collector’s Edition aggiunge stile e fascino alla guida elettrica.

Fiat 500 Electric Giorgio Armani Collector’s Edition può ora essere ordinata anche in Svizzera

FIAT e Giorgio Armani hanno già collaborato in passato. Nel 2020 è stata creata un’auto da esposizione unica. La Fiat 500 Electric Giorgio Armani Collector’s Edition, invece, appena presentata, sarà prodotta in serie e sarà disponibile per la vendita in Europa, Medio Oriente, Africa e Nord America per un periodo di tempo limitato.

La nuova Fiat 500 Electric Giorgio Armani Collector’s Edition è prodotta esclusivamente nella versione berlina a tre porte nello stabilimento FIAT Mirafiori di Torino. Il veicolo è più di un semplice mezzo di trasporto. È una dichiarazione che unisce la maestria artigianale di Giorgio Armani e la competenza del Centro Stile FIAT di Torino. Il risultato è un veicolo realizzato con la stessa attenzione ai dettagli e lo stesso impegno per la qualità che ci si aspetterebbe da una collezione di alta moda. Il modello da collezione riflette l’incomparabile eleganza di Giorgio Armani e la tecnologia innovativa di FIAT nei veicoli elettrici.

La nuova Fiat 500 Electric Giorgio Armani Collector’s Edition è disponibile in due esclusive tinte di carrozzeria. Glossy Green è una tonalità tecnica nello stile di Giorgio Armani. Il Glossy Greige è stato disegnato da Armani appositamente per il nuovo modello da collezione. In questa tonalità unica, il grigio e il beige si fondono per creare una tonalità elegante e distintiva che sottolinea lo spirito innovativo del veicolo.

Nel progettare gli esterni, i designer si sono concentrati sulla riduzione al minimo dei contrasti e degli abbellimenti per ottenere un aspetto semplice e monocromatico, in linea con l’estetica distintiva di Armani. Ciò che colpisce, tuttavia, sono i cerchi in lega leggera, progettati appositamente per il nuovo modello speciale. L’effetto anodizzato bicolore brunito e le sottili scanalature laterali conferiscono al veicolo una raffinatezza speciale. Le copertine riportano il tipico logo GA di Giorgio Armani. Grazie al design speciale dei cerchi, le loro proprietà aerodinamiche risultano migliorate. La firma di Giorgio Armani si trova anche sulla fascia davanti al montante C, sotto i finestrini laterali posteriori.

Anche gli interni sono caratterizzati dall’artigianalità italiana. Il retro dei rivestimenti dei sedili anteriori è decorato con motivi a forma di freccia, il logo GA e goffrature tridimensionali che ricordano le tecniche sartoriali tradizionali. Per gli inserti del cruscotto è disponibile vero legno tagliato al laser. La plancia, i pannelli delle portiere e il lunotto posteriore sono firmati Giorgio Armani.

La dotazione di serie comprende fari full-LED nel design Infinity, il tetto in vetro, un impianto audio premium JBL e il quadro strumenti con display TFT da 7,0 pollici (17,8 centimetri). diagonale dello schermo. Il sistema di infotainment/navigazione viene gestito tramite un touchscreen con una diagonale di 10,25 pollici (26,0 centimetri). L’impianto audio riceve anche le stazioni digitali (DAB+) e consente l’integrazione di smartphone opportunamente configurati tramite Android AutoTM e Apple CarPlay.

Il motore della Fiat 500 Electric Giorgio Armani Collector’s Edition eroga 87 kW (equivalenti a 118 CV) e l’autonomia con una carica della batteria arriva fino a 320 chilometri nel ciclo WLTP combinato. I sistemi elettronici avanzati di assistenza alla guida consentono la guida autonoma di livello 2 (parzialmente automatizzata).

L’esclusiva collaborazione tra FIAT e Giorgio Armani è catturata con atmosfera nello spot “Ovation” ( Link ). Il video è accompagnato dal brano “Città vuota”. La telecamera segue la Fiat 500 Electric Giorgio Armani Collector’s Edition attraverso le strade deserte di Milano. Il percorso passa anche davanti all’Hotel Armani e alla boutique Armani.

Quando il veicolo svolta in Via Montenapoleone, dove si trovano i negozi monomarca dei più importanti marchi della moda, la strada si trasforma nella passerella di una sfilata di moda. È qui che fa la sua grande apparizione la Fiat 500 Electric Giorgio Armani Collector’s Edition. Il pubblico applaude calorosamente (in inglese “ovation”). La scena simboleggia lo slogan del modello da collezione ispirato all’alta moda: “Non guidarla, indossala”.