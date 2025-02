Peugeot Expert Tech Edition: la nuova serie speciale debutta in Germania

Peugeot prosegue la sua offensiva nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, dove il marchio è un attore importante. Dopo un completo rinnovamento dell’intera gamma di veicoli commerciali, la casa del leone lancia ora una serie speciale del furgone compatto Expert. La Peugeot Expert Tech Edition è rivolta ai professionisti che cercano il meglio del design e della tecnologia che il mercato ha da offrire.

La Peugeot Expert Tech Edition si distingue per la sua verniciatura originale ed estremamente moderna. Presenta elementi di design esclusivi, tra cui una speciale vernice di design sul cofano e una sorprendente striscia di design verticale su ciascun lato della carrozzeria che corre direttamente sopra la ruota posteriore. La vernice richiama sia il nuovo emblema del leone sia il verde Kryptonite Peugeot Sport, accompagnato dalla scritta Peugeot. Questa speciale finitura della vernice è abbinata alle caratteristiche di altissima qualità della Peugeot Expert, tra cui cerchi in lega diamantati da 17 pollici (43,18 cm) e paraurti in tinta con la carrozzeria.

Il design moderno della Peugeot Expert Tech Edition riflette l’elevato livello di tecnologia integrata. La serie speciale Tech Edition offre di serie le migliori dotazioni tecniche Peugeot per facilitare e migliorare il lavoro quotidiano dei professionisti. L’equipaggiamento tecnico di alta qualità comprende: fari full-LED, fendinebbia, accesso keyless, climatizzatore automatico, quadro strumenti digitale da 10 pollici (25,4 cm) personalizzabile, sedili anteriori e volante riscaldati e freno di stazionamento elettrico. Il sistema Dynamic Surround View con due telecamere offre una visuale ottimale della zona posteriore e del lato passeggero del veicolo.

La connettività è completata da un ampio touchscreen centrale da 10 pollici (25,4 cm) che controlla il sistema audio e il sistema di navigazione connesso TomTom Connected 3D. Grazie alla connessione wireless ad Apple Car Play e Android Auto è possibile visualizzare lo smartphone sullo schermo senza dover collegare il dispositivo. Nella consolle centrale si trova una superficie di ricarica induttiva per smartphone. Per una semplicità d’uso ottimale, l’assistente vocale “OK Peugeot” offre la possibilità di controllare le funzioni più importanti in linguaggio naturale.

Per facilitare il lavoro quotidiano, Peugeot Expert Tech Edition è equipaggiato di serie anche con il sistema Peugeot Moduwork, che offre una modularità esclusiva. Grazie all’ampio sportello nella parete divisoria e al sedile passeggero esterno ribaltabile, il sedile anteriore per 3 persone può essere trasformato in un vano per il carico anche di oggetti molto lunghi. Inoltre, nello schienale ribaltabile del sedile centrale è integrato un tavolo girevole, che può essere utilizzato come postazione di lavoro mobile.

Inoltre, la Peugeot Expert Tech Edition offre tutti i vantaggi della Peugeot Expert, tra cui il volume di carico e la versatilità che ne hanno decretato il successo. Il volume utile è di 5,8 m3 , il carico utile è di 1.384 kg e la capacità di traino è di 1.000 kg. La Peugeot Expert è piacevole e facile da guidare e riesce ad entrare facilmente nei centri cittadini grazie al diametro di sterzata di 12,4 metri tra i marciapiedi. La sua altezza è limitata a 1,90 metri, il che gli consente di accedere a tutti i parcheggi. La Peugeot Expert Tech Edition è disponibile con un motore elettrico ad alta efficienza da 100 kW (136 CV) abbinato a una batteria da 75 kWh, che offre un’autonomia fino a 350 chilometri (WLTP combinato).