Fiat Fastback raggiunge quota 100.000 unità vendute in Brasile

Lanciata a settembre 2022, Fiat Fastback, il primo SUV Coupé della Fiat, ha raggiunto a gennaio il traguardo delle 100.000 unità vendute in Brasile. Il modello, che di recente ha ricevuto una versione ibrida, è stato sviluppato per combinare alla perfezione il meglio di ogni segmento del mercato automobilistico.

Prodotta presso lo Stellantis Automotive Hub di Betim (MG), la Fastback è il secondo SUV Fiat ad essere prodotto in Brasile. Insieme a Pulse, il modello continua a rafforzare la presenza del marchio in uno dei segmenti in più rapida crescita nel Paese. L’anno scorso sono state vendute 48.060 unità della Fastback.

Con un livello di design e raffinatezza tipici dei segmenti premium, la Fastback coniuga armoniosamente raffinatezza, prestazioni, spazio, sicurezza e tecnologia. Il design è uno dei punti di forza della Fastback, con curve fluide e sportive che fondono concetti del rinomato design italiano.

Un altro grande punto di forza del modello è il bagagliaio da 600 litri, il più grande della categoria, oltre all’elevata altezza da terra. Fiat Fastback offre inoltre un elevato livello di sicurezza grazie al pacchetto ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida), che comprende la frenata automatica di emergenza, l’assistenza al mantenimento della corsia e la commutazione automatica dei fari, che passa automaticamente da abbaglianti ad anabbaglianti.

Nel 2023 la famiglia si allarga e arriva sul mercato la Nuova Fastback Abarth, versione sportiva del SUV Coupé. Dotata di motore Turbo 270, passa da 0 a 100 km/h in soli 7,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 220 km/h. Rinunciando agli optional, la versione offre un’ampia gamma di equipaggiamenti di serie, come ad esempio doppio scarico sportivo, centro multimediale da 10,1″ con servizi connessi, comandi al volante, ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida), freno a mano elettronico con Auto Hold e caricabatteria wireless (caricabatteria a induzione).

“La Fastback era popolare tra il pubblico. Si tratta di un modello che unisce un design audace alla versatilità di un SUV. Questo traguardo di 100.000 unità vendute non fa che rafforzare la sua posizione come uno dei modelli più amati sul mercato, riflettendo il desiderio dei consumatori alla ricerca di un design innovativo e di prestazioni elevate. Per proseguire su questa strada, ora disponiamo di versioni ibride per la Fiat Fastback, che saranno ancora più desiderate dai nostri clienti”, sottolinea Federico Battaglia, vicepresidente del marchio Fiat per il Sud America.

Con le nuove versioni equipaggiate con motore T200 Hybrid, arrivate sul mercato alla fine dello scorso anno, Fiat Fastback contribuisce al movimento di Fiat per affermarsi come protagonista nel futuro della mobilità. La Fastback ibrida coniuga la massima efficienza energetica con il miglior rapporto costi-benefici e, nel ciclo urbano, presenta una riduzione del consumo di carburante dell’11,5% nella benzina e del 9,8% nell’etanolo.

Anche il SUV Coupé di Fiat è stato apprezzato dal pubblico e da diversi esperti, avendo accumulato più di 22 premi dal suo lancio. L’anno scorso si è distinta nei premi Lowest Cost of Use e Os Eleitos, di Quatro Rodas, che tengono conto dei dati di mercato e delle opinioni dei consumatori per eleggere il migliore in ogni categoria, rafforzando il successo della Fastback tra i consumatori.